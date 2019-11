Dáždniky neodkladajte

Pozrite si predpoveď počasia na víkend s výhľadom na prvé dni nasledujúceho týždňa s meteorológom Danielom Cibulom.

V podstate s menšími prestávkami prší dva týždne. Najvyššie úhrny zrážok za prvých 14 novembrových dní boli zaznamenané na rozhraní stredného a východného Slovenska. „V Jasnej za štrnásť dní spadlo 385 milimetrov zrážok, uvidíme, či padne rekord z roku 1964, keď v októbri mesačný úhrn zrážok dosiahol 441 mm,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Pripomína, že mesačné úhrny, ktoré prekračujú 400 mm, sú v našich podmienkach výnimočné.

Denné úhrny zrážok na niektorých meteorologických staniciach boli vyššie ako 50 mm. „To sa môže v novembri stať, ale nemalo by sa to opakovať tak pravidelne ako v týchto dvoch týždňoch,“ podotýka Faško. K rekordným mesačným úhrnom sa blíži aj Telgárt, kde doteraz napršalo 192 mm, prvenstvo zatiaľ patrí novembru z roku 1962 s 203 mm.

Najviac pršalo v centrálnej časti Slovenska, o niečo menej smerom na západ a východ. Na letisku v Kuchyni na Záhorí zatiaľ spadlo 53 mm, na bratislavskej Kolibe o 3 mm viac, na východe v Trebišove 62 mm.

Hoci pocitovo je chladno, teplomer ukazuje vysoké hodnoty. Za prvé dva novembrové týždne dosiahla priemerná teplota na bratislavskej Kolibe 7,5, v Košiciach až 9 stupňov. Na najkrajnejšom východe v Kamenici nad Cirochou je to 10,4 a v Orechovej 10,9 stupňa. Faško vysvetľuje, že na teplotu má vplyv oblačnosť a dážď. "V noci je veľmi teplo, pre dážď a oblačnosť nie sú podmienky, aby sa ochladilo.

Teplotné rekordy

Zaznamenali sme aj rekordy v minimálnej a priemernej dennej teplote," vysvetľuje. Celoslovenský rekord padol v Kamenici nad Cirochou, kde v stredu 13. novembra namerali 16,8 a v Orechovej 16, čím bola prekonaná hodnota pre tento deň z Beluše z roku 1996 – 15,9 stupňa. V Orechovej o deň skôr padol aj rekord maximálnej dennej teploty pre 12. november, keď teplomer ukazoval 19,2 stupňa, pôvodný rekord platil od roku 1997 a bolo to 16,6 stupňa. Rekord pre 13. november bol prekonaný aj v Košiciach, kde mali 16,2 stupňa, bolo o pol stupňa viac ako v roku 1958.

„V jesenných mesiacoch sa doteraz otepľovanie veľmi neprejavovalo, práve v novembri sme zaznamenávali najmenšie zmeny,“ hovorí Faško. „V posledných rokoch sa však otepľovanie čoraz výraznejšie prejavuje aj v novembri. Potvrdzuje to aj tohtoročný november. Sme len v polovici, takže uvidíme, či bude aj rekordne teplý,“ mieni.

V ostatných dňoch Slovensko trápil aj vietor a trápiť ho bude aj naďalej. „Polomy stromov vznikli na severnej strane Tatier, môže za to výrazné prúdenie vzduchu od juhu. Rýchlosti boli vyššie ako sto kilometrov za hodinu a padavé vetry ničili ihličnaté lesy. Bolo to niečo podobné ako v roku 2004, ale na opačnej strane Tatier,“ objasňuje klimatológ.

Aj naďalej bude fúkať vytrvalý juhovýchodný vietor, vo vyšších polohách veľmi silný so škodovým potenciálom. Bude teplo, tam, kde sa zmenší oblačnosť a zasvieti slnko, môžu byť teploty okolo 15 stupňov. No neočakáva sa, že by mohlo mrznúť. Ani snežiť. „Sneh padá v Alpách. Na sneženie je u nás zatiaľ teplo, preto sa to obmedzuje len na vysokohorské polohy. Začiatkom týždňa snežilo aj stredohorských polohách, no sneh sa veľmi rýchlo roztopil. Sneh zostal iba na Lomnickom štíte, dokonca ani na Chopku nemajú súvislú pokrývku,“ upozorňuje Faško. Verí, že hoci bude pršať, už by to nemalo byť také intenzívne a v takých množstvách ako v prvých dvoch novembrových týždňoch.