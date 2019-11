OĽaNO opäť navrhuje zníženie kvóra pri referende na 25 percent

OĽaNO opätovne predložilo do parlamentu návrh na zníženie kvóra pri referende z aktuálnych 50 na 25 percent. Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mohli k ústavnému návrhu vyjadriť na novembrovej schôdzi, ktorá by mohla byť zároveň poslednou riadnou schôdzou parlamentu pred voľbami vo februári 2020.