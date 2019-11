Kočner na ďalšej nahrávke hovorí o tajnej dohode s Ficom

Marian Kočner na ďalšej nahrávke hovorí o tajnej dohode s Robertom Ficom (Smer). Informáciu dnes priniesol spravodajský portál Denník N, ktorý má k dispozícii zvukový záznam. Kočner si podľa denníka nahral aj rozhovor s podnikateľom v IT Michalom Suchobom. Ten od neho prišiel pýtať peniaze za to, že finančná správa mu nebude kontrolovať dane. Kočner mu povedal, že nechce platiť veľa, lebo má všetko dohodnuté s Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

„Michal Suchoba, nedeľa 20:30, parkovisko na Kolibe pred reštauráciou Koliba.“ Marian Kočner bol pri nahrávaní precízny. Nielenže si zrejme nahrával takmer všetko vrátane rozhovorov s vlastnými deťmi, niekedy si nahrávku zvykol označiť aj tým, že na úvod povedal, koho a kde ide nahrávať. Tak to bolo aj v prípade rozhovoru, ktorý mal v nedeľu 6. septembra 2015 so Suchobom.

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa niekto navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec a takto to je,“ povedal Suchobovi Kočner.