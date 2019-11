Sulík rokuje o spoločnej kandidátke. Opozícia sa obáva prepadnutia hlasov

Opozičné strany Za ľudí, PS/Spolu a SaS rokujú o vytvorení spoločného bloku v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Chcú zachrániť hlasy strán, ktoré sú na hranici voliteľnosti. V rozhovore pre TV Pravda to potvrdil predseda SaS Richard Sulík. Odmietol povedať, kde a s kým sa rokuje. Šéf liberálov pripustil, že v hre o lídra spoločnej opozičnej kandidátky je aj bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík. Kandidátky do parlamentných volieb musia byť odovzdané do 1. decembra, čo je pre vytvorenie nového bloku krátky čas. „Ak to zlyhá, tak nie kvôli časovej tiesni, ale pre chýbajúcu vôľu," povedal pre TV Pravda Sulík.