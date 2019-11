Harabin: Kotleba má nulový koaličný potenciál

Môže sa strana Vlasť spojiť so Smerom alebo SNS? Bol minulotýždňový odchod Mariana Kotlebu zo spoločnej tlačovej konferencie iba dobre nacvičeným divadlom? Hosťom moderátorky Zuzany Martinákovej v relácii Ide o pravdu bol líder strany Vlasť Štefan Harabin.

VIDEO: Pozrite sa, čo povedal Harabin na adresu Kotlebu a ďalších politikov v relácii TV Pravda Ide o pravdu.

Štefan Harabin v diskusnej relácii vysvetľuje, prečo nepôjde do koalície so stranou Mariana Kotlebu ĽS NS, hoci isté prieniky v ideových otázkach oboch strán vidí.

Odpovedá na otázku, prečo si váži Smer, ale do vlády by s ním nešiel. Vysvetľuje, ktoré strany považuje za normálne, pretože odmietajú Istanbulský dohovor, gender ideológiu či adopcie homosexuálnymi pármi. Hoci vidí isté programové zhody s programami Smeru, SNS, Sme rodinou či KDH – bez terajšieho šéfa strany Alojza Hlinu, nerokuje s nimi o spoločnej vláde.

Harabin zopakoval, že strana Vlasť pôjde do volieb samostatne, hoci podľa prieskumov verejnej mienky by mohla vo voľbách získať okolo troch percent hlasov. „Naše prieskumy, stretnutia s občanmi a to, čo sa deje na sociálnych sieťach, nám predpovedá minimálne dvojciferný potenciál,“ vyhlásil. Harabin odmieta aj snahy o spájanie menších strán slovami „nechcem byť falošným zjednotiteľom“.

Sú kotlebovci fašistickou stranou? Sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin poukazuje na chyby návrhu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpustenie ĽS NS, ktoré Najvyšší súd SR v apríli tohto roka zamietol, vysvetľuje, prečo sa nebojí návrhu ministra spravodlivosti na jeho disciplinárne konanie.

Odpovedá aj na otázku, kedy sa vzdá postu sudcu a či sa cíti ako bývalý minister spravodlivosti a podpredseda vlády spoluzodpovedný za súčasný stav súdnictva.