Poradovníky u lekárov sú čoraz dlhšie

Slováci sú čoraz viac presvedčení, že niektoré vyšetrenia alebo zákroky sú pre nich nedostupné. Kým v roku 2013 si to myslelo 3,1 percenta, v roku 2017 to už bolo 4,1 percenta respondentov. Vyplýva to z prieskumu Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie.

I keď sa číslo na prvý pohľad nezdá vysoké, hrozivejší je v tomto prípade trend. V západných krajinách EÚ ľudí s touto skúsenosťou ubúda, na Slovensku je to však opačne. Ako najčastejšiu príčinu opýtaní uvádzajú dlhé čakacie lehoty, na druhom mieste je vysoká cena za liečbu alebo diagnostiku.

„V prieskume sa ľudí pýtajú, či za posledný rok zažili, že bola pre nich zdravotná starostlivosť nedostupná, a keď áno, chcú poznať dôvody,“ priblížil Radovan Geist z euractiv.sk, portálu o dianí v EÚ. Európsky priemer v hodnotení, že sa pacient nedostane k lekárovi vtedy, keď potrebuje, je 2,5 percenta, u nás 4,1 percenta.

Dlhé čakacie lehoty ako príčinu obmedzeného prístupu k lekárovi označilo až 51 percent opýtaných. Na druhom mieste skončilo tvrdenie, že zdravotná starostlivosť je veľmi drahá (25,93 percenta). Viac ako 11 percent ľudí označilo za problém vzdialenosť. Rovnaký počet respondentov za najväčší problém považuje fakt, že nepozná kvalitného lekára či špecialistu.

„Čísla však treba brať aj v národnom kontexte. Vo všeobecnosti ľudia zvyknú svoju skúsenosť porovnávať s tým, na čo boli zvyknutí. Ak napríklad štyri percentá Holanďanov povedia, že sa im zdá zdravotná starostlivosť menej dostupná než rok predtým, tak je to iné, ako keď to povedia v Srbsku alebo na Slovensku, kde sme zvyknutí na iný, a pravdepodobne nižší, štandard,“ dodal Geist.

Na porovnanie, v Dánsku považuje zdravotnú starostlivosť za nedostupnú 1,9 percenta, v Srbsku 6,2 percenta opýtaných. Prieskum realizoval Eurostat v máji a v júni 2017 na vzorke 1 024 ľudí starších ako 16 rokov. „Dáta z toho roku sú zatiaľ posledné dostupné, verifikovateľné,“ vysvetlil Geist.

Skúsenosti našich čitateľov, ktorí sa nám ozvali do redakcie, potvrdzujú výsledky prieskumu. „Traumatológ ma po zložení sadry zlomeného zápästia poslal na magnetickú rezonanciu. Nepáčila sa mu rtg. snímka a chcel mať istotu, že tam nie je iný, aj onkologický, nález. Telefonicky som sa snažila objednať v známejších centrách a nemocniciach, dávali mi troj- až štvormesačné lehoty,“ priblížila svoju skúsenosť Klaudia z Banskej Bystrice. Nakoniec si za diagnostiku zaplatila 55 eur na súkromnej klinike. „Termín som mala do týždňa. Radšej som oľutovala peniaze, ako by som mala tri mesiace žiť v strese a čakať na výsledok,“ zdôraznila Klaudia.

Šimona z Košíc obvodná lekárka poslala v júli na imunológiu. Vo dvoch ambulanciách neuspel, nových pacientov nebrali. „V tretej ambulancii som bol osobne, a tiež vraveli, že v najbližšej dobe nemajú žiaden voľný termín. Keďže som povedal, že vezmem ktorýkoľvek najbližší, objednali ma na 12. decembra,“ opísal Šimon.

Nakoniec si musel nájsť lekárku po známosti. Podobnú skúsenosť zažil aj pri čakaní na operáciu po tom, čo si zlomil kľúčnu kosť. Kým sa dostal na operačný stôl, uplynul týždeň. „Bolo mi len odporučené, aby som týždeň spal posediačky,“ uzavrel Šimon.

Podľa Mariána Petka, prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska, štatistika Eurostatu odráža celkové zlyhávanie systému. „Keď vychádzame z iných štatistík, tak počet špecialistov na Slovensku je vyšší ako priemer EÚ, počet nemocníc a lôžok je vyšší ako priemer EÚ. Z toho by logicky vyplývalo, že by to malo byť naopak,“ poukázal Petko s tým, že problém sa začína nedostatkom všeobecných lekárov, ktorí sú zle rozmiestnení.

Ich počet sa znižuje, čím je mesto viac vzdialené od Bratislavy alebo Košíc. „Po druhé chýba základná cestovná mapa pacienta. Pokým toto nebude doriešené, tak tu môžeme mať aj o 200 CT pracovísk viac, a nič sa nevyrieši,“ zdôraznil Petko. Pacient sa medzi lekármi nevie pohybovať, nevie, za kým má ísť ani kam môže byť poslaný. „Kým mapa nezačne fungovať, budú mať pacienti zo zdravotnej starostlivosti čoraz horší pocit,“ skonštatoval odborník. Najdlhšie si podľa jeho slov pacient počká na operácie kĺbov a očí.

Ku skráteniu „čakačiek“ by mohla prispieť aj úprava ordinačných hodín. Všeobecný lekár v Nemecku pracuje týždenne 40 hodín. „To znamená, že osem hodín denne ambuluje. U nás je vo všeobecnosti problém riešiť zdravotnú starostlivosť už po štrnástej v ambulanciách, potom sa všetci hrnú na pohotovosť alebo urgent. Toto celé vytvára jeden veľký problém, ktorý frustruje pacientov,“ vysvetlil Petko.

„Zaťaženosť ambulancií je enormná. Každým rokom pribúdajú nové povinnosti, ktoré musia naši ambulantní lekári plniť, a aj toto sa podieľa na tom, že sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti bude zhoršovať a s tým aj čakacie doby,“ obáva sa prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

Pripomenul, že fyzická kapacita jedného lekára sa navýšiť nedá. „Je to v prvom rade človek, ktorý musí rozmýšľať o tom, ako má pacientovi pomôcť, a práca je fyzicky aj psychicky náročná,“ dodal Šóth. Dlhé čakacie lehoty eviduje aj v súkromnej sfére, najčastejšie ide o ortopedické a neurologické ochorenia.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa pod čakacie lehoty podpisuje aj nedostatok odborníkov. Rezort preto aktuálne pripravuje novú ambulantnú sieť. „Naším cieľom je postupne vo vykonávacích predpisoch definovať nárok pacienta napríklad na miestnu alebo časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ načrtla hovorkyňa.

Pomôcť zmierniť dlhé čakanie by mala aj plánovaná reforma nemocníc, tzv. stratifikácia. Tá by mala spresniť a rozšíriť zoznam výkonov, pri ktorých budú jasne stanovené lehoty pre pacientov. Reformou by sa mal tento mesiac zaoberať parlament, problém je, že zatiaľ nemá podporu Smeru a ani SNS. Ak by prešla, novinky by mali platiť od januára 2024.