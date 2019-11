Predaje bytov, ktoré kritizoval NKÚ, pozastavilo aj ministerstvo obrany

Podľa zistení NKÚ predaje služobných bytov v rezortoch ministerstiev vnútra a obrany boli nehospodárne a v rozpore so zákonom.

Predaj bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (Barmo) – štátnej príspevkovej organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, je aktuálne pozastavený.Uviedla to hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Reagovala tak na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), podľa ktorého predaje služobných bytov v rezortoch ministerstiev vnútra a obrany boli nehospodárne a v rozpore so zákonom.

„Barmo postupovalo pri odpredaji bytov od roku 2003 v zmysle platného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a za týmto svojím postupom si stojí. V prípade potreby je pripravené poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť,“ uviedla Capáková.

Zo zistení NKÚ vyplýva, že oba rezorty v posledných štyroch rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo však zákon neumožňuje. Predávali ich navyše za zostatkové ceny, nie za trhové, čím štát prišiel odhadom o niekoľko miliónov eur. Výsledky kontroly oznámil NKÚ polícii a vyzval obe ministerstvá, aby nepokračovali v nezákonnom predaji služobných bytov. „Pri kontrole nakladania so služobnými bytmi kontrolóri NKÚ preverili Ministerstvo vnútra SR ako aj Ministerstvo obrany SR a jeho organizáciu Barmo, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase ministerstvo vnútra predalo 217 bytov a organizácia Barmo 212 bytov,“ priblížil v pondelok hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Ministerstvo vnútra v pondelok reagovalo, že predaj bytov zastavilo v roku 2017, ale zákon neporušilo. V prípade potreby je pripravené spolupracovať s vyšetrovateľmi. Tvrdí však, že byty je možné predávať postupom podľa zákona o vlastníctve bytov, pričom vychádza z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.