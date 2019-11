Pravda pred 30 rokmi: Študenti diskutujú s pedagógmi

Vlády ČSSR, ČSR a SSR na plenárnom zasadaní v Prahe vyslovili súhlas s opatreniami, ktoré mali údajne za cieľ obnoviť poriadok a chrániť majetok i životy občanov.

na plenárnom zasadaní v Prahe vyslovili súhlas s opatreniami, ktoré mali údajne za cieľ obnoviť poriadok a chrániť majetok i životy občanov. Predsedníctvo ÚV KSČ sa obrátilo na verejnosť, študentov, učiteľov aj na rodičov, aby urobili všetko pre okamžité obnovenie výučby v školách.

sa obrátilo na verejnosť, študentov, učiteľov aj na rodičov, aby urobili všetko pre okamžité obnovenie výučby v školách. Na Václavskom námestí sa popoludní zhromaždilo okolo 150-tisíc študentov vysokých a stredných škôl, ale aj ďalší najmä mladí ľudia.

Študenti diskutujú s pedagógmi

Na všetkých fakultách v Prahe sa už v ranných hodinách zišli predstavitelia vedenia škôl so študentmi na dialóg o súčasnej vnútropolitickej situácii. Hovorilo sa predovšetkým o zákroku poriadkových síl pri piatkovom sprievode študentov, ktorý poslucháči vysokých škôl jednoznačne označili za neadekvátny, neprimeraný a odsúdili ho.

V tejto situácii sa rozhodli pre týždňový štrajk, počas ktorého síce prerušia výučbu, ale budú dochádzať do škôl a diskutovať so svojimi učiteľmi, s vedením fakúlt a ďalšími predstaviteľmi. Žiadali vyšetrenie udalostí piatkového večera, demokratický dialóg so všetkými silami a názorovými prúdmi našej spoločnosti, otvorenú a pravdivú verejnú informovanosť. Podobná situácia sa vytvorila aj na niektorých vysokých a stredných školách v ďalších mestách.

Celouniverzitný míting poslucháčov všetkých štyroch fakúlt Univerzity Palackého, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia školy a ďalší pedagógovia a zamestnanci, sa uskutočnil v Olomouci. Študenti a ich učitelia na ňom odsúdili zásah poriadkových síl proti účastníkom piatkového zhromaždenia v Prahe. Potom sa diskusia zamerala na to, či podporia pražských vysokoškolákov v ich požiadavkách. Tu už boli najmä pedagógovia, ale aj niektorí študenti zdržanlivejší…

Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj zástupcovia ďalších fakúlt tejto školy na zhromaždení v aule UK vyjadrili protest proti zásahu poriadkových jednotiek na študentských zhromaždeniach v Prahe a na znak solidarity sa rozhodli prerušiť na týždeň štúdium.

Vo večerných hodinách sa uskutočnilo v Bratislave zhromaždenie mladých ľudí. Približne tisíc stredoškolákov a vysokoškolákov z neho odoslalo list predsedovi vlády ČSSR. Žiadali ho, aby verejnosť bola o všetkých vnútropolitických udalostiach včas a pravdivo informovaná. V liste sú zahrnuté požiadavky týkajúce sa vysvetlenia udalostí v Prahe 17. novembra, ako aj príčin násilného zásahu poriadkových síl proti demonštrácii.

Študenti sa potom v pokojnom sprievode ulicami mesta odobrali od Domu ROH (dnes Istropolis) k Národnému divadlu. Pred sochou P. O. Hviezdoslava sa zhromaždil asi trojtisícový dav, ktorý potom pokračoval na dunajské nábrežie.