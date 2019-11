Kauza mladíkov, ktorí v MHD zbili manželov. Svedkovia si protirečili

Proces s mladíkmi, ktorí zaútočili na manželov v MHD, sa zamotáva. Prispeli k tomu svedkovia, ktorí včera vypovedali na okresnom súde v bratislavskej Dúbravke. Verdikt by mohol padnúť na začiatku budúceho roka.

Napadnutie manželského páru obžalovaný Ondrej A. nepopiera, druhý účastník incidentu Stanislav G. však trvá na svojej nevine. Ten čelí obvineniu za trestný čin vydierania a nebezpečného vyhrážania, obvinenie odmieta a tvrdí, že chcel poškodenej žene pomôcť. Včera sa pred samosudkyňu postavili štyria svedkovia, ich názor na to, či sa druhý mladík páru vyhrážal, sa však rôznil. Dvaja z nich vyhrážky dosvedčili. Chaos vznikal aj pri pokuse zistiť, koľko alkoholu mali výtržníci vypiť pred nástupom do autobusu. Kým jeden svedok hovoril o malej ploskačke, druhý o dvoch fľašiach rumu.

"V prípade, že prokurátorka rozpory neodstráni, bude musieť súd rozhodnúť v prospech obhajoby,“ zdôraznil Michal Bezák, obhajca Stanislava G. Po dvoch hodinách pojednávania sudkyňa proces odročila na koniec januára budúceho roka. Na ďalšom vypočúvaní by sa mali pred súd postaviť ešte dvaja svedkovia.

Ako prvý včera vypovedal vodič autobusu, v ktorom sa odohrala bitka. Opísal, že mladíkov upozornil na hlučné správanie na zastávke Damborského v Dúbravke. Ondrej A. bol aj naďalej agresívny, zavolal preto dispečing. „Medzitým sa strhla bitka a potom som už len videl, ako druhý obvinený vyťahuje útočníka z autobusu,“ priblížil vodič Richard Vida. To, či sa druhý vinník páru vyhrážal, povedať nevedel. Zároveň potvrdil, že v autobuse neboli kamery. Pred súd sa postavila aj náhodná cestujúca z autobusu, ktorá potvrdila, že druhý obvinený sa snažil bitkára dostať preč z autobusu. "Ako sme sa blížili do Dúbravky, začali sa chalani prekrikovať s poškodeným,“ dodala svedkyňa.

K slovu sa dostal aj Andrej Lipnický, brat Ondreja A., a jeden zo svedkov bitky. Ten uviedol, že jeho brat udrel ženu (poškodenú) nechtiac, po tom, ako sa poškodený muž uhol. „Stano sa vyhrážal manželskému páru smrťou,“ zdôraznil svedok. Zároveň dodal, že z autobusu brata nakoniec vytiahol on a nie druhý výtržník.

To, že sa Stanislav G. vyhrážal manželskému páru zabitím, potvrdil aj jeden zo skupiny a kamarát Ján Melega. Priznal, že spolu s útočníkom a Lipnickým mali vypité. Ondreja A. sa však zastal s tým, že zbitý muž sa začal ako prvý vyhrážať so zaťatou päsťou. Prvotné strkanie však nakoniec vyústilo do bitky.

Mladíci mali 22. mája večer v autobuse linky 83 medzi zastávkami SAV a Damborského v Bratislave fyzicky a verbálne napadnúť manželský pár vo veku 50 a 52 rokov, ktorý ich upozornil na hlučné a neslušné správanie. „Zatiaľ čo prvý z dvoch obvinených zovretými päsťami niekoľkokrát udrel oboch manželov a jednému z nich tým spôsobil ťažké zranenia v oblasti hlavy, druhý obvinený sa následne začal so zdvihnutými rukami manželom vyhrážať zabitím,“ spresnila polícia. Po vystúpení z vozidla MHD mali obaja obvinení mladíci v blízkosti manželov uviesť, že ak pôjdu na políciu, tak ich zabijú.

Výtržníci spôsobili manželom rôzne zranenia a zlomeniny v oblasti tváre. Za toto konanie boli obvinení za trestné činy ublíženia na zdraví, vydierania, nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Zástupca manželského páru tiež žiada od Ondreja A. odškodnenie pre zbitú ženu viac ako 4 000 eur, pre napadnutého muža 436 eur.