NAKA má vyšetriť podozrenia okolo zničenia originálu Gorily

Občianske združenie trvá na trestnoprávnom postihu osôb, ktoré sú zodpovedné za skartáciu originálu nahrávky. Vychádza pritom z informácie, ktorú priniesla RTVS v spravodajstve s názvom Kauza Gorila, originál nahrávky už neexistuje zo dňa 17. 10 2019.

RTVS v spravodajskej relácii uviedla, že nahrávku, ktorú dostali viaceré médiá, sa už zrejme s pôvodným zvukovým záznamom tzv. Gorily záznamom nepodarí stotožniť. A to napriek tomu, že viaceré časti sa so spisom, ktorý unikol pred ôsmimi rokmi na verejnosť, zhodujú. Pracovníci SIS totiž originál nahrávky ešte v roku 2012 na základe rozhodnutia Ústavného súdu zničili. Potvrdil to riaditeľ tajnej služby Anton Šafárik.

Kauza Gorila sa prevalila uniknutím tajného dokumentu s krycím názvom Gorila zo Slovenskej informačnej služby na verejnosť v decembri 2011. V spise sú informácie o odpočúvaní Jaroslava Haščáka, šéfa investičnej skupiny Penta, počas rokov 2005 a 2006. Spis obsahuje prepisy údajných Haščákových rozhovorov s politickou a ekonomickou špičkou o províziách a úplatkoch, v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave.