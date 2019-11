Židovská obec a polícia podpísali memorandum

Židia sú častým cieľom útokov vo svete. Naposledy začiatkom októbra pravicový extrémista Stephan Balliet v nemeckom Halle zaútočil na synagógu počas veľkého sviatku Jom Kipur. Našťastie sa do nej nedostal, no jeho vyčínanie si vyžiadalo dve obete. Aj na základe skúseností zo svetových metropol ministerstvo vnútra spolu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku podpísali memorandum o spolupráci. Podpredseda zväzu Igor Rintel objasnil, čo tento dokument v praxi prinesie.

Čo bolo spúšťačom pre vznik memoranda?

Spúšťačom bolo to, čo sa deje vo svete. Židovské ciele sú najčastejším terčom útokov a všetky európske krajiny to postupne nejako riešia, väčšinou ide o dohody, memorandá alebo inú formu spolupráce medzi židovskou obcou a políciou. Niekde majú napríklad zvláštnu policajnú jednotku, strážia objekty, inde majú vyčlenené zložky, ktoré sa starajú len o bezpečnosť Židov. V Európe je takýto spôsob spolupráce medzi židovskou komunitou a štátom, čiže políciou, bežný.

Koľko Židov žije na Slovensku?

Na území Slovenskej republiky žije približne tri- až päťtisíc Židov. Z toho v dôchodkovom veku sú asi dve tretiny, čo znamená, že v aktívnom veku je ich možno tisíc.

V čom bude spočívať spolupráca s políciou? Vytvorí sa nejaká špeciálna bezpečnostná zložka, bude sa viac hliadkovať?

Nevytvorí sa žiadna špeciálna zložka, spolupráca vlastne fungovala v nejakej forme aj doteraz. Rozdiel je v tom, že doteraz sa všetko vybavovalo komplikovanejšie. Keď boli nejaké podujatia či rôzne rizikové veci a bola nutná ochrana objektov, s každou okresnou políciou či špeciálnou zložkou ministerstva sme museli veci riešiť osobitne, obvolávali sme 10 až 15 pracovísk. Vďaka memorandu sa to zjednoduší a ochrana sa bude vybavovať centrálne. Memorandum by malo celkovo uľahčiť koordináciu. Čiže ak nastane situácia, ktorá prinesie zvýšené riziko, automaticky sa spustí zabezpečenie vybraných objektov.

Zaregistrovali ste na Slovensku fyzické ataky na vašu komunitu?

Zatiaľ neboli hlásené fyzické útoky. Keď porovnáme Slovensko s inými západoeurópskymi krajinami, napríklad s Francúzskom, Rakúskom, Nemeckom, je omnoho bezpečnejšie. To, čo nás tu najviac trápi, sú skôr slovné útoky, či už v bežnom živote alebo vo virtuálnom. Je to kvantum antisemitských nezmyslov. Ak by sme to všetko chceli riešiť podľa zákona, museli by sme podať minimálne desať oznámení denne.

Častým terčom útokov sú tiež synagógy. Sú u nás špeciálne zabezpečené?

Chránime ich vlastnými prostriedkami vždy, keď sú veľké židovské sviatky alebo keď sa predpokladá väčšie riziko. V čase, keď je to potrebné, pomáhajú nám naši vlastní ľudia ako dobrovoľníci, ale aj ľudia z polície. Na mnohých objektoch máme technickú ochranu ako kamery, poplašné systémy.