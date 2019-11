Do februára by mali experti určiť príčinu tragickej nehody

Vraky autobusu a nákladného auta z tragickej dopravnej nehody pri Nitre, pri ktorej zahynulo dvanásť cestujúcich, skúmajú experti. Do konca februára budúceho roka by mali určiť príčinu nehody.

Oba vraky sú umiestnené v Nitre, kde ich skúmajú experti z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Riaditeľ ústavu Gustáv Kasanický potvrdil, že prvotné prehliadky už majú za sebou. „Teraz sa budeme pokúšať urobiť demontážnu diagnostiku, odkiaľ vyčítame dôležité údaje z digitálnych tachografov, ako napríklad rýchlosť vozidiel pred zrážkou. Sú tam aj ostatné riadiace jednotky, z ktorých budeme vyčítavať rôzne ďalšie informácie,“ vysvetlil Kasanický.

Experti tak zistia, aké úkony vodiči robili pred nehodou, kedy zošliapli brzdový pedál. Podľa Kasanického nejde v tomto prípade o mimoriadne zložitú nehodu. „Asi už vieme, čo bolo príčinou nehody. Nie je to jednoduché vyšetriť, ale mali sme aj zložitejšiu nehodu,“ konštatoval expert. Dodáva, že posudok by mal byť vypracovaný najneskôr do konca februára budúceho roka.

Šesťdesiatšes­ťročného vodiča autobusu aj päťdesiatdeväťroč­ného šoféra nákladiaka už vyšetrovateľ vypočul. Polícia pri vyšetrovaní počíta aj s verziou, že vodič nákladného auta sa mohol po niečo naťahovať, napríklad po mobil, telefonovať, skúmala aj, či na ceste nie sú vyjazdené koľaje a kedy sa v deň tragédie spustil dážď.

Stav pasažierov autobusu, ktorí nehodu prežili, ale utrpeli rôzne zranenia, sa zlepšuje. Najťažšie zranený tínedžer je hospitalizovaný v novozámockej nemocnici a jeho stav je vážny. Stále sa nachádza v umelom spánku.

V nitrianskej nemocnici pôvodne hospitalizovali šesť pacientov. „V našej nemocnici zostávajú hospitalizovaní ešte dvaja pacienti, jednu ženu sme prepustili vo štvrtok. Ďalšieho pacienta ešte čakajú kontrolné vyšetrenia a v piatok by mal ísť domov, tretia pacientka u nás zostáva. Jej stav sa však zlepšil a čoskoro by mala byť preložená z anesteziologicko-resuscitačného oddelenia na neurologickú kliniku,“ spresňuje hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.

V levickej nemocnici zostáva jedna pacientka a v Banskej Bystrici jeden pacient.

Tragická nehoda sa na ceste I/65 pri obci Malatiná stala v stredu 13. novembra. Autobus viezol domov ľudí, ktorí sa vracali z práce, a tínedžerov vracajúcich sa zo škôl.

Nákladné auto zo zatiaľ neznámych príčin vybočilo zo svojej jazdnej dráhy, rozkývalo sa a zadnou časťou doslova prerezalo autobus na šoférovej strane od prvých sedačiek až po koniec. Pri nehode zomrelo dvanásť cestujúcich. Deväť z nich bolo z obce Kolíňany, tri dievčatá boli z Jelenca.

Na piatok 15. novembra bol vyhlásený štátny smútok, počas ktorého si celého Slovensko uctilo pamiatku obetí nehody a tri ženy, ktoré v rovnaký deň, v čiernu stredu 13. novembra, zahynuli pri záchrane psov z útulku v Revúcej, keď ho zaplavovala voda.

Polícia pracuje s viacerými verziami príčin fatálnej nehody. Podľa jednej sa vodič nákladiaka naťahoval po niečo v kabíne a vtedy vybočil zo svojej jazdnej dráhy. Druhou možnou príčinou môže byť technický stav nákladného auta a jeho preťaženie, v čase nehody bol naložený kamenistou zeminou. No za nehodou môže byť aj neprispôsobenie sa aktuálnym podmienkach na ceste, v čase nehody začínalo totiž práve pršať.