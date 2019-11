Súdna rada vypočula Sádovského a Urbancovú

Meno podpredsedníčky sa totiž objavilo v údajnej komunikácii Sklenku s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Threema. Sádovský aj Urbancová trvajú na svojom stanovisku, teda, že s prípadom podozrivých sudcov nemajú nič spoločné.

Sádovský viackrát zopakoval novinárom, že systém prideľovania spisov na súdoch je náhodný a rozdelenie práce navyše kontrolovalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR. „Ide o náhodu, pretože ten systém rozdeľovania je náhodný. Viackrát to kontrolovalo aj samotné ministerstvo,“ zopakoval Sádovský. Práve súd, ktorému Sádovský šéfuje, totiž mal riešiť odvolacie konanie civilného procesu miliónových zmeniek týkajúcich sa televízie Markíza. V rámci senátu o nich mala rozhodovať aj sestra bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej Andrea Haitová. Jankovská podľa Threemy intenzívne komunikovala s Marianom K., ktorý sa vyplatenia zmeniek dožadoval.

Čimo trvá na odstúpení Urbancovej

Urbancová odpovedala najmä na otázky o svojom vzťahu so Sklenkom. „Diskusia bola korektná. Trvám na svojom názore, že nemôžem niesť zodpovednosť za rozhovor dvoch osôb, o ktorom nič neviem. Na všetky otázky som odpovedala a aký bude záver neviem,“ povedala. Nie som si absolútne vedomá žiadneho zlyhania ani morálneho, ani odborného, doplnila. Urbancovú vyzvala na odstúpenie bývalá predsedníčka NS SR Daniela Švecová, skupina desiatich sudcov, medzi nimi aj predseda komisie Súdnej rady, zriadenej kvôli sudcom z komunikácie Kočera, Dušan Čimo. Ten ani po jej vypočutí nevidel dôvod na zmenu svojho stanoviska. Bolo pripustené, že niektoré veci mohli byť predmetom rozhovoru s aktérom tej komunikácie, zdôvodnil. Urbancovej podľa jeho slov odporučili, že by sa neskôr za zmenených okolností mohla uchádzať o svoj post znova.

Na margo kontaktov so sudcom Vladimírom Sklenkom, s ktorým si mal cez aplikáciu Threema písať Kočnerom, uviedla, že nevedela o ich vzťahu. To, že mu mal Sklenka písať, ako dopadne hlasovanie na post, ktorý zastáva, vysvetľovala s tým, že postoje boli známe. O tejto veci všetci špekulovali. Každý si robí súkromný prieskum. Ja viem, kto nejakým spôsobom moje názory berie a kto je apriori proti mne, spresnila Urbancová. Pripustila, že mohla o týchto menách špekulovať aj so Sklenkom. To, či mohol zháňať hlasy v Súdnej rade bez jej vedomia nevylučuje, avšak nechápe, prečo. Vplyv Sklenku na Súdnu radu vylúčila, rovnako ako možný vplyv Mariana K. Ten považuje za absurdný.

Komisia súdnej rady sa ešte pred svojím odporúčaním stretne, aby vyhodnotila zozbierané dokumenty a tiež výpovede jednotlivých aktérov.

Rozsiahle podozrenia vyplynuli z údajnej komunikácie Mariana Kočnera s bývalou štátnou tajomníčkou Jankovskou a aj inými. Prípady preveruje aj Súdna rada SR, ktorá zriadila spomínanú komisiu. Pred ňu už predstúpili viacerí podozriví, ktorí mohli vysvetliť svoje konanie. Medzičasom prišli aj podnety na disciplinárne konanie od kompetentných. Dočasne pozastavený výkon funkcie má Jankovská aj Sklenka, ktorý pôsobil na okresnom súde v Bratislave.

V súvislosti s komunikáciou už odstúpili zo svojich postov viacerí sudcovia. Po odchode predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera odišla z justície aj sudkyňa Miriam Repáková. Z postu člena súdnej rady odstúpil advokát Michal Mišík, ktorý právne zastupuje jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú. Tá rozhodovala civilný proces o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza. V spise našlo nezrovnalosti aj ministerstvo spravodlivosti. S rozsiahlymi podozreniami bojujú momentálne viaceré právnické odvetvia. Vlastné rady preveruje aj Slovenská advokátska komora (SAK). Pomocou aplikácie Threema s Kočnerom totiž údajne komunikovalo viacero advokátov.

Komisia Súdnej rady sa stretne ešte v pondelok 25. novembra pred voľbou predsedu Najvyššieho súdu, kde bude sumarizovať výsledky svojho šetrenia. Odprezentuje ich na riadnom verejnom zasadnutí Súdnej rady v utorok 26. novembra.