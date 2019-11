Hlina: KDH tento sobáš nemôže urobiť

Za svadbu považuje rozhodnutie strany zo soboty 16. novembra, že KDH pôjde do volieb samostatne. V metaforickom prirovnaní so svadbou pokračoval: „My sme jasne ukázali, že sme sa oženili a nemôžeme v stredu povedať svojim členom a voličom, že bude ďalšia svadba. Takto to u konzervatívcov nefunguje.“

Hlina priznal, že zo štvrtkovej tlačovej besedy Andreja Kisku, kde poukázal na to, že ponúka KDH pomoc, aby sa po budúcoročných februárových voľbách dostalo do parlamentu, nemá dobrý pocit. „Nedá sa to urobiť tak, že chcete svetový mier, a keď to tak nebude, nebudete chcieť zahasiť ani jeden malý konflikt. Do duše pána Kisku nevidím, iba vyhodnocujem jeho kroky. Mne sa to javí tak, že potrebuje niekto prekryť obraz, prečo sa opozícia nespojila a kto je na vine. Chránim KDH. A už som videl platenú reklamu Za ľudí na facebooku, že KDH je vinníkom, že sa opozícia nespojila,“ vysvetlil Hlina.

Dodal, že „to je sobáš, ktorý mi konzervatívci urobiť nemôžeme“. Naznačil tak, že na spájanie do Bloku zmeny nereagovali, pretože pozvánku dostalo aj OĽaNO Igora Matoviča. „Nedáva to logiku, prečo by sa tridsaťročná strana spájala so stranou, ktorá ma štyroch členov,“ pokračoval Hlina.

Jeho spoludiskutujúci Richard Raši (Smer) vyhlásil, že Kiska oklamal celú opozíciu. „Vybral si obeť a použil ju ako kladivo, že kvôli KDH sa opozícia nespojí. Zneužil KDH,“ tvrdo reagoval Raši.

Ten ďalej hovoril o pripravovanej kandidátke, kde opäť potvrdil, že číslom jedna bude terajší premiér Peter Pellegrini. Podľa neho sa ako strana poučili a pri tvorbe kandidátky bude Smer brať ohľad aj na históriu jednotlivých kandidátov. Chcú sa tak vyhnúť škandálom, ktorým strana čelí pre niektorých súčasných členov s toxickými vzťahmi s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom. „Určite sa môže stať v každej strane, že jednotlivec zlyhá. Každá strana sa poučí na chybách, aj my. Také toxické mená, ako vidíme na kandidátkach niektorých opozičných strán, na našej určite nebudú,“ dodal.

Raši vylúčil, že by sa Smer spojil s Kotlebovou ĽSNS. „Určite Kotlebu s jeho extrémistickou stranou s fašistickými prvkami vylučujeme zo spolupráce,“ vyhlásil podpredseda Smeru. Jednoznačne však nevylúčil možnú spoluprácu so stranou Vlasť Štefana Harabina.