Pravda pred 30 rokmi: Za plný rozvoj socialistickej demokracie

V mene iniciatívneho združenia Občianske fórum pozdravil z budovy vydavateľstva Melantrich desaťtisíce občanov zhromaždených na Václavskom námestí Václav Havel.

Predseda vlády SSR Pavel Hrivňák, tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka a minister školstva Ľudovít Kilár sa streli s rektormi a študentmi SVŠT, UK a VŠMU.

Minister kultúry Pavel Koyš vystúpil s otvoreným listom, v ktorom vyzval pracovníkov slovenského umenia a kultúry na rozvážnosť.

Za plný rozvoj socialistickej demokracie

V stredu pokračovali na väčšine bratislavských vysokých i stredných škôl diskusie študentov a pedagógmi. My sme navštívili Slovenskú vysokú školu technickú… Poslucháči odboru chemických a potravinárskych strojov práve hovorili o vyhlásení Koordinačného výboru slovenských vysokých škôl (nasledoval jeho text).

Dekan strojníckej fakulty profesor Igor Jaššo nám povedal, že je na škodu veci, keď sa viaceré vyhlásenia formulujú veľmi rýchlo, často bez politickej zodpovednosti a mnohí študenti, žiaľ, nepoznajú obsah a dosah pojmov, ktoré používajú. Teší ho však, že sa vzájomný dialóg postupne kultivuje.

Študentov Filozofickej fakulty UK oboznámil predseda Celozávodnej organizácie KSS na fakulte docent Štefan Veľas s vyhlásením, ktoré komunisti prijali. O. i. sa v ňom uvádza: „Nesúhlasíme so zásahom bezpečnostných zložiek pri manifestácii 17. novembra v Prahe. Podporujeme ustanovenie komisie, ktorá by objektívne vyšetrila priebeh udalostí… Žiadame, aby sa okamžite zišli ústredné výbory KSČ a KSS, aby prehodnotili celkovú situáciu v ČSSR a aby z toho vyvodili politické a kádrové opatrenia… Sme proti ceste kapitalizácie, návratu k buržoáznej demokracii, sme proti restalinizácii a potláčaniu socialistickej demokracie. Sme za revolučnú obnovu socializmu…“

V niektorých prípadoch je informovanie o prijímaných dokumentoch problematické. Napríklad u nás v redakcii sa zišli dve vyhlásenia s tým istým názvom aj podpisom, ale v texte sa odlišovali… Z toho zrejme vyplynula výzva, ktorú adresovali študenti žurnalistiky FF UK všetkým pracovníkom masmédií. Dôrazne v ňom protestujú proti spôsobu, akým tlač, rozhlas a televízia informujú verejnosť o študentskom hnutí. Žiadajú zverejnenie nami citovanej výzvy a nezaujaté pravdivé spravodajstvo. To je však možné iba vtedy, ak nám umožnia účasť na svojich stretnutiach. V stredu sa náš kolega na filozofickú fakultu nedostal, hoci predložil novinársky preukaz. Na SVŠT sa to podarilo až po vzájomnom presviedčaní.

O to dôležitejšie je v týchto dňoch pozorne počúvať a čítať to, čo odhlasujeme alebo podpíšeme, a najmä plne si uvedomovať, či to vyjadruje naše túžby a požiadavky.