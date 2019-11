Naď odišiel z ministerstva ako seniorný človek. To, že udržiava kontakty, je normálne, tvrdí Káčer

Jaroslav Naď odišiel z úradu, ako seniorný človek vo vysokej hodnosti. S previerkou NATO na prísne tajné. To že udržiava osobné a profesionálne kontakty je absolútne normálne. A jeho priatelia musia vedieť, aké informácie mu môžu dať a aké nie. A on musí vedieť, ako s tým má narábať. Vyhlásil bývalý veľvyslanec v USA Rastislav Káčer na margo stíhania člena strany OĽaNO Jaroslava Naďa pre prečin ohrozovania utajovanej skutočnosti.

Svoje stanovisko oznámil Káčer prostredníctvom facebookového statusu.

Trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti sa mal Jaroslav Naď dopustiť pýtaním sa niekoho z „bezpečnostného prostredia“ otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Odpoveď nedostal. Svoje obvinenie považuje za absurdné a nepodložené. „Mne je kladené za vinu to, že tým, že som pôsobil na ministerstve obrany, som musel vedieť, že je taká informácia tajná,“ priblížil Naď. Tvrdí, že práve tým, že mal previerku na najvyšší stupeň utajenia, by nikdy nekládol otázky, ktoré by boli porušením zákona. Tvrdí aj to, že videl klamstvá vo výpovediach svedkov.

Je to lovenie komárov raketometom

Na jeho previerku sa odvoláva aj Káčer. Zdôrazňuje, že Naď odišiel z ministerstva obrany s previerkou NATO na “prísne tajné”. Aj preto považuje celú akciu za „útok na člena opozičnej strany tri mesiace pred voľbami“ a dodáva, že situácia ničí aj zvyšky reputácie štátnych inštitúcií. Podľa jeho slov by Naď aj v prípade, že by informácie o ruskej rozviedke získal, nikoho neohrozil. „Táto akcia je lovenie komárov raketometom. Horšie, ako zadržanie skorumpovaného doktora kukláčmi, ktorý zobral úplatok – vykŕmenú hus,“ dodal na záver.

Ide o pomstu, tvrdí Naď

Oznamovateľom stíhania mal byť šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Člen OĽaNO za ním vidí pomstu. „Zo spisu vyplýva, že niekomu vadí, že sa nepodarilo urobiť obchod Vydra za 400 miliónov a obchod Zetor za 400 miliónov. Všetky tieto procesy sa rozbehli po tom, ako sme urobili tlačovku o Balciarovi,“ zhodnotil Naď, ktorý pripomenul dve kritizované a neúspešné obstarávania stoviek štvor- a osemkolesových obrnených transportérov na ministerstve obrany.