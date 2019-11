Čo písala Pravda pred 30 rokmi: Čestné hľadanie spoločnej reči

Vedúci funkcionári Čs. ľudovej armády prijali vyhlásenie, v ktorom vyjadrili pripravenosť brániť vymoženosti socializmu, slobody a mieru.

Alexander Dubček prvý raz po 20 rokoch verejne vystúpil na Námestí SNP, ktoré zaplnili desaťtisíce Bratislavčanov, prevažne mladých ľudí.

Kolektív redakcie Pravdy prijal stanovisko, v ktorom označuje zásah proti študentom za politicky chybný, žiada čestný a pružný prístup k riešeniu problémov a zvolanie zjazdu KSČ.

Čestné hľadanie spoločnej reči

Štvrtok ráno. Osem hodín. Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave začalo tretí deň štrajku. Dnes nie sú na programe brigády ako predtým. Všetci sú v škole. Študenti i učitelia. Dnes je na programe to, čo mladá generácia s takou naliehavosťou žiada – dialóg… (za účasti hercov Jozefa Adamoviča, Petra Rúfusa, Jozefa Bzdúcha a Vladimíra Obšila, profesora Pavla Mešťana, ekológa Mikuláša Hubu a iných – pozn. red.)

Takmer päť hodín zaujímavého, otvoreného rozhovoru. Na všetky pálčivé témy súčasnosti. Pozeral som do tých čistých, dychtivých očí. Nevidel som v nich zášť, nenávisť ani hystériu. Pokojne, rozvážne kládli otázky a vyslovovali názory. Pretože si uvedomili, že dialóg neznamená iba otázka a odpoveď, ale názor a názor. Tie oči, sústredené a čestné, mi raz pripadali detské, raz až priveľmi dospelé. Mnohé veci im boli jasné, mnohé nie. Chceli si však svoj názor porovnať s inými… Veľmi často sa ozvala otázka autority komunistickej strany. Pravda, čestnosť, priznanie si chýb a hľadanie východísk v rovnoprávnom dialógu a v radení sa s ľuďmi. Morálka a premena sociálnych mechanizmov, ideály, ktoré sme často nesúladom slov a činov diskreditovali. Boli tu názory totožné (tých bolo výrazne viac) i rozdielne. Lenže to je prirodzené. Polemika sa bez rozdielnosti postojov nezaobíde. Ani socialistická demokracia. Naše rozhovory prebiehali pokojne, charakterizoval by som ich ako hľadanie súzvuku, spoločnej reči.

Záver bol nečakaný. Riaditeľ gymnázia Jozef Filan vytiahol list, ktorý prečítal. Bol to anonym plný urážok, hrubých slov a zastrašovaní. Vraj prišiel čas zúčtovania, má odstúpiť z funkcie, lebo inak uvidí. Vtedy som si všimol, ako mladých zamrazilo. Toto nechceli, a hneď to aj vyjadrovali. Nechcú, aby ich požiadavky zneužil niekto iný, aby parazitoval na ich úprimnom želaní zmeniť spoločenské vzťahy k lepšiemu. Na znak odporu proti provokatérom a ľuďom, ktorí takýmto neotvoreným spôsobom zneužívajú situáciu, ukončili štrajk. Dnes nastupujú na vyučovanie po troch dňoch štrajku. Svoje stanovisko ním však vyjadrili. Odsudzujú násilie a sú za zásadné socialistické spoločenské zmeny. Štrajk sa skončil, dialóg pokračuje. Želajme si, nech sa stane pokojný dialóg pevnou súčasťou nášho spoločenského života.