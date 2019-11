Dážď si berie na víkend voľno

Na tokoch v oblasti medzi východným a stredným Slovenskom je vyhlásený prvý stupeň povodňovej aktivity. Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu hovorí, že cez voľné dni dážď ustane a situácia by sa mohla stabilizovať. "Prestávka to však bude krátka, na budúci týždeň v niektorých dňoch opäť zaprší,“ upozorňuje s tým, že niektoré povodia sú už teraz nasýtené vodou natoľko, že výdatnejší dážď už môže spôsobiť problémy.

Podľa Faška sa voda dostáva aj do hlbších horizontov pôdy, čo je dobrá správa, pretože stúpa hladina podzemných vôd. Na druhej strane sa však do pôdy a podzemnej vody môžu dostať aj nebezpečné látky, poukazuje na smeti, ktoré sa plavia Hornádom či upchávajú vodnú nádrž Ružín. November bude najupršanejším mesiacom tohto roka. V Telgárte za 21 novembrových dní napršalo 236 mm, dosiaľ rekord patril novembru z roku 1962 s 203 mm, takže už do análov zapisujú nový najvyšší údaj od roku 1951. Vo štvrtok v Telgárte dokonca zaznamenali búrku, čo je veľmi neštandardné v tomto období. Podľa Faška je príčinou nadnormálne teplo.

Minulú nedeľu 17. novembra svietilo slnko a padlo niekoľko rekordov maximálnej, minimálnej a priemernej dennej teploty. V Topoľčanoch mali 19 stupňov, nový rekord maximálnej dennej teploty na tejto meteorologickej stanici pre 17. november. V Poprade namerali 16,1, v Kamenici nad Cirochou 18,9 stupňa. Teplo však bolo aj v noci, príklad za všetky z Nitry, kde minimálna teplota dosiahla 11,6 stupňa. Na druhý deň rekord padol aj v Medzilaborciach na severovýchodnom Slovensku, kde mali 10,6 stupňa. No a v Dudinciach 21. novembra zasa teplota počas celého dňa neklesla pod 10,8 stupňa.

"Čím je teplejšie, tým lepšie sú predpoklady, že v atmosfére by mohlo byť viac vodných pár, a to spôsobuje výdatnejšie zrážky. V tomto ročnom období sa tvoria tlakové níže v oblasti Stredozemného a Jadranského mora, ktoré je však stále ešte veľmi teplé. Preto sa do atmosféry dostalo veľké množstvo vodných pár a preto u nás tak veľa prší,“ vysvetľuje Faško. Pršať teda bude aj v budúcom týždni a keď sa dostatočne ochladí, mohol by padať aj sneh. To je však otázka možno až budúceho víkendu.

Tento víkend bude plný hmiel a inverznej oblačnosti. "Vo vyšších nadmorských výškach je šanca, že bude svietiť slnko. Teploty budú na toto obdobie nadnormálne, na najteplejších miestach sa môžu pohybovať tesne nad 10 stupňov,“ pokračuje klimatológ. Zrátal, že od 1. do 21. novembra bolo až v 15 dňoch niekde na Slovensku viac ako 15 stupňov. "Ak mrzlo, bol to skôr symbolický mráz. Ani v kotlinách severného Slovenska nemrzne. Aj preto sú na stromoch listy, zatiaľ ich pozrážal vietor a dážď, ale nie mráz,“ podotýka Faško.

Ako hovorí, na budúci týždeň, keď list v kalendári prehodíme na december, sú náznaky, že by k nám mohol začať prúdiť chladnejší vzduch. A s ním azda aj mráz a možno aj sneh. "Ale sú to len náznaky, že by sa toto dlhotrvajúce teplé počasie mohlo skončiť. Prikláňam sa však k názoru, že ochladenie bude len prechodné,“ mieni klimatológ.