Alena Bašistová vstúpila do poslaneckého klubu SNS

„Je medzi nami nový člen SNS, poslankyňa NR SR Alena Bašistová. Chcel by som možno verejne poďakovať za dôveru pani Bašistovej a za tú spoluprácu, ktorá bežala medzi našimi poslancami a ňou, ale aj deklarovať to, že SNS je nielen jednotná, a že je to jediná politická strana, ktorá má stabilných 15 poslancov vo svojom klube,“ uviedol predseda parlamentu.

Bašistová sa do parlamentu dostala so stranou Sieť, ktorá sa rozpadla krátko po vytvorení vlády so Smerom, SNS a Mostom-Híd. Bašistová odvtedy pracuje v parlamente ako nezaradená poslankyňa a hlasuje s koalíciou.

SNS podporí v parlamente návrh rozpočtu na budúci rok

Koaličná strana SNS podporí v parlamente návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, hoci má k nemu výhrady. V pondelok to uviedol na tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko. Podľa neho by však premiér Peter Pellegrini (Smer) mal kontaktovať všetkých poslancov, ktorí by zvažovali návrh rozpočtu neschváliť, pretože podľa Danka vláda nemá v súčasnosti potrebný počet poslancov na jeho schválenie.

Danko uviedol, že má pocit, akoby si premiér neuvedomoval vážnosť situácie. Upozornil na to, že v parlamente sa nemusí nájsť dostatok poslancov, ktorí zahlasujú za návrh rozpočtu na budúci rok. Danko vyhlásil, že 16 poslancov SNS ho podporí. „Máme veľké výhrady k rozpočtu, ale moja kritika Ministerstva financií SR, ale aj predsedu vlády smeruje k tomu, aby veľmi rýchlo hľadali zákony a zdroje financovania štátneho rozpočtu, ktoré vykryjú aj možný deficit. Nemusel by byť ani 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP), keby ministerstvo veľmi rýchlo v skrátenom konaní podľa vzoru Českej republiky poškuľovalo po digitálnej dani,“ poznamenal Danko.

Návrh SNS na zvýšenie bankového odvodu sa podľa predsedu strany stretol s porozumením v koalícii. Okrem toho by sa mali robiť aj opatrenia na zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty.

„Ak som minulý týždeň hovoril o zdvihnutom prste, tak predseda vlády má problém. Spočíva v tom, že koalícia už nemá dostatočný počet hlasov na schválenie štátneho rozpočtu,“ myslí si Danko.

Podľa neho by Slovensko zaznamenalo obrovské škody, ak by návrh rozpočtu nebol schválený. „Predseda je povinný kontaktovať všetkých, ktorí by zvažovali tento rozpočet neschváliť. Poslanecký klub Mosta-Híd je oslabený. Premiér musí kontaktovať poslancov, aby rozpočet bol podporený. Ak to neurobí, bude niesť vláda plnú zodpovednosť za neschválenie rozpočtu,“ vyhlásil Danko s tým, že by to znamenalo škody pre hospodárstvo. „Nebolo by to jednoducho znesiteľné, ak by sme neurobili niečo pre to, aby sme tento rozpočet zachránili. Pre mňa je dôležité, aby si predseda vlády túto zodpovednosť uvedomil,“ dodal Danko.