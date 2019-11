Čo písala Pravda pred 30 rokmi: Medzi študentmi brigádnikmi

Medzi študentmi brigádnikmi

Od rána zo 50 poslucháčov Právnickej fakulty UK čistilo na Šafárikovom námestí v Bratislave oba parčíky… „Chceme dokázať, že nevieme iba štrajkovať, ale ak treba, tak aj robiť,“ vysvetľovali nám… Reč sa zvrtla aj na inú tému, na piatkové zhromaždenie na Námestí SNP. Študentov mrzelo, že sa našli ľudia, ktorí vypískali synovca Vladimíra Clementisa za to, že vystúpil proti Čarnogurskému.

„Je to chyba,“ hovorila jedna dievčina, „že mladí tak málo vedia o ňom, ale aj o Havlovi, o programe Charty 77. Potom by sa k nim určite inak stavali.“ „A čo ty vieš o Čarnogurskom?“ pýtali sme sa mládenca, ktorý tiež nesúhlasil s reakciou publika. „To, že požaduje rehabilitáciu doktora Tisa.“ „Ja si myslím, že Tiso urobil veľa pre slovenský národ,“ tvrdil druhý. „Kdeže!“ protestoval iný „mali by sme našu celú históriu poznať objektívne, aj o 50. rokoch.“

Názory na vystúpenie Mariána Labudu z tribúny sa rôznia: „Bol trocha emotívny, dnes to však nie je na škodu veci.“ „Je herec, ťažko sa mu vyjadruje bez toho, aby dramatizoval.“ „Podľa mňa je exhibicionista.“ „Kňažko nebol zlý, ale herci by nemali viesť masy.“…

Na Námestí SNP práve končili brigádu poslucháči Elektrotechnickej fakulty SVŠT a striedali ich študenti Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Úpravu okolia zorganizovali po dohode so ZARES-om. Mráz prenikal za nechty, a tak si zabezpečili kanvu s teplým čajom z menzy. „Každý podvečer sa tu konajú zhromaždenia,“ vysvetľoval Peter Suroviak. „Pred pomníkom je podupaná pôda, tak sme to chceli dať trocha do poriadku.“… „A čo budete robiť po pondelku?“ „Uvidíme, čo prinesie vývoj. Dva dni, to je ešte strašne dlhý čas. Niečo sa už začína plniť. Tlač relatívne pravdivejšie informuje, nastali určité kádrové zmeny, no to je málo.“

„Vieme,“ doplnil ho Mario Drosc, „že všetky požiadavky sa nemôžu splniť zo dňa na deň. Potrebujeme však konkrétne záruky. Napríklad na zmenu ústavy, na to, aby udalosti v Prahe vyšetrovala nielen prokuratúra, ale aj nezávislá komisia. Na to, aby sa čím skôr na širokom fóre zišli všetky politické strany Národného frontu, predstavitelia cirkví i rozličných občianskych iniciatív a aby spolu predložili program ako vyviesť našu vlasť zo súčasnej situácie.“

Peter na záver rozhovoru povedal, že zo študentov nikomu nerobí pasiu štrajkovať. Čím skôr by sa chceli vrátiť do škôl, ale ich požiadavky sa musia splniť.

Martin Krno, 26. november 1989