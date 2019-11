Čo písala Pravda pred 30 rokmi: V horúcich chvíľach chladnú hlavu

V horúcich chvíľach chladnú hlavu

Štrajk, ako vyhlasujú jeho organizátori, by mal byť vyjadrením podpory požiadavkám študentov a mal by zároveň zjednotiť ľudí našej vlasti. Vývoj ukázal, že oba ciele sa navzájom nepodmieňujú…

„Zorganizovali sme stretnutie zástupcov straníckej organizácie, ROH, SZM a hospodárskeho vedenia podniku. Hovorili sme o súčasnej situácii a rozhodli sme sa k štrajku nepripojiť,“ vyhlásil predseda CZV KSS v Skloobale Nemšová Zdeno Žucha.

Zašli sme na pracoviská, aby sme sa presvedčili o názoroch robotníkov. Veď sú to práve oni, v záujme ktorých vystupuje na demonštráciách toľko rečníkov. Strojník sklárskych automatov Ján Ondrčka krútil hlavou: „Nemôžem povedať, že by bol štrajk v súčasnosti najvhodnejšou formou riešenia problémov. Štrajkovať nechcem. Na druhej strane aj my, robotníci, musíme dať najavo súhlas s požiadavkami…“

„Rozhodne treba dať najavo nespokojnosť, ale nie tak, aby to pocítila ekonomika a aby sme odstavili takúto prevádzku,“ zapojil sa do rozhovoru strojník od vedľajšieho agregátu Milan Remenár. „Stačilo by pec na desať minút odstaviť a museli by sme ju znovu dávať do prevádzky celý deň, možno i dlhšie. Kto by to robil? Len my. Štrajk by nám teda priniesol viac zbytočnej práce.“ A menej peňazí… „Nejde iba o zárobok. Keď bojujeme za dobrú vec, na nejakej stokorune nám predsa nemôže záležať. Treba sa však na to pozerať v širších súvislostiach. Ak nedodáme sklenené obaly, nebudú chýbať napríklad potravinárskemu priemyslu?“

Pristavili sme na chodbe medzi halami vozičkárku Janu Buchcárovú. Jej názor na štrajk? „Je to vec osobného prístupu. Ak sa týka iba dvoch hodín, nemyslím, že by na mnohých pracoviskách chýbali. Stačí sa pozrieť na využívanie pracovného času. Osobne by som však neštrajkovala. Všeličo sa dá v spoločnosti meniť k lepšiemu aj bez štrajkov.“

Na nádvorí podniku padal hustý sneh. V halách je však stále horúco. Ale i v horúcej atmosfére týchto dní si pracujúci Skloobalu dokázali zachovať chladné hlavy. Nie sú izolovaní od súčasného diania, sledujú ho a veľa od zmien očakávajú. „Napríklad väčší záujem o naše pracovné podmienky,“ pripomína Milan Remenár. „Nepotrebujeme len pekný kultúrny dom a rekreačné stredisko, no najmä zdravšie prostredie.“

Milan Kráľ, 27. november 1989