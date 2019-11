Raši: Novelizácia zákona o meste Bratislava má svoje rácio

Novelizácia zákona o meste Bratislava má svoje rácio. Musí s ňou prísť magistrát. Pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády SR v bratislavskom Primaciálnom paláci, ktoré je venované výlučne problémom hlavného mesta, to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

„Len dve mestá na Slovensku majú vlastné zákony, a to Bratislava a Košice. Majú aj iné koeficienty, podľa čoho sú tieto mestá platené. Za najväčší problém Bratislavy považujem to, že reálne podľa štatistík tu môže žiť do 500 000 obyvateľov, ale dennodenná realita, keďže viacerí ľudia tu nemajú prihlásený trvalý pobyt, môže byť 600 000 a viac obyvateľov,“ povedal vicepremiér.

Ako tvrdí, musí sa povedať či Bratislava bude mať aj špeciálny status, pretože plní funkciu hlavného mesta. Podpora Bratislavy zo strany štátu prostredníctvom financií, aká sa očakáva po rokovaní vlády, podľa podpredsedu vlády nie je systémové riešenie, ale kým sa otázka okolo Bratislavy nedorieši, pomôže všetkým, ktorí tu žijú a pracujú.

Raši na stredajšie rokovanie vládneho kabinetu predložil materiál s názvom Návrh riešenia aktuálnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta SR.