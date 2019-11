Pravda pred 30 rokmi: Jediná veľká pešia zóna

Dvojhodinový generálny štrajk sa konal na území celej ČSSR, v nepretržitých priemyselných prevádzkach sa uskutočnil iba symbolicky.

Na záver dvojdňového zasadania ÚV KSS z vedenia strany uvoľnili viacerých funkcionárov a zvolali mimoriadny zjazd na 25. januára 1990.

z vedenia strany uvoľnili viacerých funkcionárov a zvolali mimoriadny zjazd na 25. januára 1990. Pracovníci redakcie a tlačového kombinátu Pravda prijali stanovisko, v ktorom žiadajú slobodné voľby a zrušenie ústavného zakotvenia vedúcej úlohy KSČ.

Jediná veľká pešia zóna

Keď som predpoludním prišla do zasadačky Tatrasvitu, závodu 05 v Košiciach,… zhromaždení spievali štátnu hymnu. Potom Peter Škovran zo štrajkového výboru vážnym hlasom upozornil, že tak si to nepredstavovali. O pol dvanástej už totiž na niektorých strediskách povypínali stroje. Po úvodných vetách o význame a poslaní štrajku i oboznámení sa s faktami o situácii v ČSSR, ktoré dostali z Občianskeho fóra v meste, sa rozprúdil nezvyčajne rušný dialóg. Slovo si vypýtali predovšetkým ženy, ktorých je v závode vyše tisíc a tvoria 83 percent celého kolektívu. Jednoznačne sa prihlásili so svojimi sympatiami k demonštrujúcim študentom, veď deti nejednej z nich sú medzi nimi…

Manifestačné prerušenie výroby využili najmä na analýzu vlastnej práce. Poukázali na nedostatky, ktoré ich trápia a znemožňujú rovnomerný chod vo výrobe. Marcela Labanská z pletiarne vysvetlila, prečo sa rozhodli pre štrajk, hoci zaostávajú v plnení plánu. Sú však rozhodnuté nahradiť ho smenou nasledujúcu sobotu. Zároveň sa pýtala, kto nahradí dvojhodinové prerušenie výroby v ich stredisku minulý piatok zapríčinené nesúladom v organizácii práce. Zrejme len ony.

Na rannom aktíve zástupcov pracovných kolektívov Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Ružomberku riaditeľ Peter Filipp podporil požiadavky robotníkov a technikov: „Súhlasíme s účasťou na manifestačnom generálnom štrajku od 12. do 14. hodiny a podporujeme pripojenie sa bavlnárov k výzve bratislavského hnutia VPN.“

Napriek určitým tlakom okresných funkcionárov sa presne o 12. hodine rozozvučali sirény a na improvizovanej tribúne vystúpili zástupcovia novovytvoreného štrajkového výboru spolu s vedením podniku. Svoj záujem prispieť k politickému a hospodárskemu oživeniu našej republiky prejavili pracovníci vyhlásením, že v sobotu 2. decembra sa uskutoční mimoriadna pracovná smena…

Potom sa usporiadane presunuli pred MsNV, kde sa už zišli pracovníci podnikov, závodov a ďalších inštitúcií z Ružomberka. Celomestský koordinačný štrajkový výbor zorganizoval vystúpenie jednotlivých diskutérov. Vyše šesťtisícové zhromaždenie dávalo spontánne najavo nesúhlas s praktikami, ktoré doviedli našu spoločnosť do krízovej situácie. Všetci sa správali disciplinovane a jednotne požadovali výrazné zmeny vo vedení nášho štátu.