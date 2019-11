Pravda pred 30 rokmi: Otázky robotníkov čakajú na odpoveď

Po druhý raz sa v Prahe za zatvorenými dverami zišli zástupcovia ÚV Národného frontu a vlády ČSSR s predstaviteľmi Občianskeho fóra.

Predsedníctvo ÚV KSČ zvolalo celoštátny aktív, na ktorom sa radilo s komunistami zo všetkých krajov o otázkach súvisiacich s prípravou mimoriadneho zjazdu.

Predsedníctvo SNR vyslovilo podporu požiadavkám ľudu na vyhlásenie volieb do zastupiteľských zborov všetkých stupňov na širokých demokratických základoch.

Otázky robotníkov čakajú na odpoveď

Včera to vrelo aj na mimoriadnej členskej schôdzi ZO KSS č. 14 v komárňanských ZŤS, v Lodeniciach Gábora Steinera. Ide o pracovisko elektrikárov, ktorým prichodí dokončovať nákladné lode. Medzi účastníkmi, komunistami aj pravidelne pozývanými nestraníkmi, to na rokovaní už v minulosti neraz šumelo. Neboli zriedkavé chvíle, keď svoj nesúhlas s názormi sediacich za predsedníckym stolom dali očividne najavo.

Súhlasný potlesk teraz zaznel, keď predseda ZO Štefan Prezmetsky hovoril o nedostatkoch v kádrovej politike, o tom, že podaktorí sa ešte aj dnes skrývajú akoby pod dáždnikom strany, ktorý ich má bezpečne ochrániť pred kritikou aj pred možnosťou rozlúčiť sa so svojím postom. Preto treba v záujme podniku i celej spoločnosti vymeniť čo najskôr funkcionárov a vedúcich hospodárskych pracovníkov, ktorí už nestačia držať tempo so súčasnými požiadavkami… Robotník Karol Kacz žiadal preriediť prebujnelý stranícky aparát a nahradiť ho funkcionármi, ktorých hlavnou úlohou bude chodiť na pracoviská a oprávnené požiadavky ľudí tlmočiť kompetentným orgánom.

Výčitky na adresu celozávodného výboru strany a vedenia podniku predniesol aj robotník Štefan Rósza. Spomenul, že členom KSČ je desať rokov a za tento čas na schôdzach odznelo veľa oprávnených a riešiteľných pripomienok, z nich sa však máločo realizovalo. Pracovisko elektrikárov je na chvoste výroby, robotníci doplácajú na pomalý a neorganizovaný rytmus práce v predchádzajúcich dielňach. Rósza sa opýtal, či je normálne, aby jeden elektrikár v čase šturmovčiny koncom roka odpracoval až 100 nadčasových hodín, pričom sa obchádzajú základné bezpečnostné a hygienické predpisy…

Ľudia sa pýtajú aj na to, či by robotníci v kapitalistických podnikoch dlhodobo trpeli taký stav. V čom je chyba? V nedostatočnej organizácii práce, v tom, že vedúci hospodárski pracovníci nestačia na výšku svojich úloh a navyše málo chodia na pracoviská. Cenná bola pripomienka robotníka Róberta Németha, ktorý sa domnieva, že by bolo užitočné zaviesť konkurzné konania aj na funkciu riaditeľa takého veľkého kombinátneho podniku, akým sú aj komárňanské lodenice so svojimi bezmála 5 000 pracovníkmi.