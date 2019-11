Čaputová stále tají, kto s ňou bol v USA

O pracovnej ceste prezidentky Zuzany Čaputovej do USA sa na sociálnych sieťach debatuje aj po dvoch mesiacoch. Okrem toho, že prezidentku sprevádzala jedna z dvoch dcér, rieši sa aj bývanie v luxusnom hoteli. Pochybnosti mohla vopred odstrániť prezidentka, keby o ceste detailnejšie informovala. Prezidentská kancelária až teraz Pravde potvrdila, že Čaputovú za oceánom sprevádzala rodinná príslušníčka. Denník Pravda si ešte pred cestou v polovici septembra pýtal od hlavy štátu zoznam osôb, ktoré s ňou idú do USA. Zoznam sme nedostali, ani potom na druhý pokus, keď oň redakcia požiadala na základe infozákona.

Čaputová bola od 20. do 26. septembra v USA kvôli klimatickému samitu OSN, ktorý sa konal v New Yorku. Bývala v luxusnom hoteli Lexington v najdrahšom a najväčšom apartmáne „Marilyn Monroe“, v ktorom sa slávna herečka stretávala aj s prezidentom Kennedym. Sprevádzala ju jej 18-ročná dcéra Lea.

Denník Pravda sa opýtal prezidentskej kancelárie, kto platil dcérin pobyt. "S účasťou dcéry pani prezidentky neboli spojené žiadne finančné náklady pre Slovenskú republiku. Bývala s pani prezidentkou a všetky náklady tam vzniknuté jej hradila pani prezidentka sama,“ uviedla pre Pravdu Martina Goffová z tlačového oddelenia hlavy štátu, ktorá odmietla tvrdenie, že išlo o výlet za štátne peniaze.

Goffová vysvetlila aj výber ubytovania v New Yorku. Podľa nej v hoteli Lexington bývali aj ďalšie zahraničné delegácie. Slovenskej delegácii boli ponúknuté izby na konkrétnom poschodí vrátane spomínaného apartmánu. "A teda prezidentka si ho nevyberala sama. Výber hotela sa riešil aj vzhľadom na blízku polohu k sídlu OSN, keďže na všetky rokovania a prejavy sa pani prezidentka presúvala pešo,“ dodala Goffová.

Ešte pred pracovnou cestou Čaputovej v septembri si Pravda pýtala od jej hovorcu zoznam cestujúcich. Do redakcie totiž prišla informácia, že v prezidentkinom sprievode sú obe jej dcéry aj s kamarátmi, ktorých prezidentská kancelária odmietla identifikovať. Podľa zdroja blízkeho diplomacii neštátnický program ako napríklad návštevu nákupného centra mala prezidentka doplniť o stretnutie s predsedom Valného zhromaždenia OSN Tijjanim Muhammadom-Bandem či zahraničnými Slovákmi až na naliehanie našich diplomatov.

Hovorca prezidentskej kancelárie Martin Strižinec vtedy odpovedal, že menný zoznam z bezpečnostných dôvodov poskytnúť nemôže. Uviedol iba, že v delegácii sú zamestnanci kancelárie prezidentky z odborov zahraničnej politiky, komunikácie a protokolu ako aj poradcovia prezidentky. O tom, že lietadlom poletí aj dcéra hlavy štátu alebo súkromné osoby, sa Strižinec nezmienil.

Denník Pravda sa po Čaputovej návrate opäť pokúšal získať zoznam cestujúcich, ktorí leteli do USA vládnym špeciálom. Cez infozákon sme si ho vyžiadali od ministerstva vnútra. To našu otázku postúpilo kancelárii prezidentky. Stalo sa tak 2. októbra, oficiálnu odpoveď sme doteraz nedostali.

Odborníčka na protokol Mária Holubová spresnila, že ak s niektorým z predchádzajúcich prezidentov cestovala na pracovné cesty manželka, pobyt si platila sama. "To isté sa týka aj rodinných príslušníkov, prezidentská kancelária ich pobyt neprepláca,“ dodala protokolistka. Myslí si, že hlava štátu nemusela oznamovala verejnosti, že s ňou letí dcéra. "Do špeciálu sa pozývajú aj novinári, ak ide nejaká súkromná osoba, ktorá si to hradí sama, nemusí sa o tom informovať,“ mieni Holubová. K ubytovaniu doplnila, že ho zabezpečuje tá strana, ktorá pozýva. "Naša prezidentská kancelária s tým nemá nič spoločné,“ doplnila Holubová.

Pochybnosti okolo účasti svojej dcéry na zahraničnej ceste do Poľska vysvetľoval aj bývalý prezident Andrej Kiska. Strany Smer a SNS mu v marci 2017 vyčítali, že na palubu vládneho špeciálu mal vziať svoju dcéru Natáliu a ďalšie súkromné osoby. Podali naňho vtedy podnet parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Kiska sa v Poľsku zúčastnil na poklepaní základného kameňa mrakodrapu developera HB Reavis, pre ktorého Kiskova dcéra pracovala. Kancelária prezidenta oponovala, že na palube lietadla neboli žiadni rodinní príslušníci Kisku, ani iné súkromné osoby. Potvrdil to aj zoznam cestujúcich, ktorý výboru poskytlo ministerstvo vnútra.