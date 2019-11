Magdoško a Oravec narušili brífing spoločnosti ESIN. Zasahovala polícia

Informáciu uverejnil portál TVNoviny.sk. Oravec spomenul pána Noska z J&T a ďalších ľudí z finančnej skupiny, že ho vydierali, aby odovzdal všetku pôdu. Všetky rozhovory so spomínanými ľuďmi si vraj nahral.

Po chvíli prišli policajti a keď Oravca odvádzali, Magdoško sa ich snažil zastaviť. Polícia ho následne takisto spacifikovala.

Esin Group hovorí o ekonomickej trestnej činnosti Oravca, ten to odmieta

Organizovaná skupina farmára Františka Oravca vybrala podľa predstaviteľov firmy Esin Group na dotáciách takmer 10 miliónov eur. Príkladom je podľa nich aj projekt vodnej elektrárne. Oravec to odmieta a tvrdí, že ide o lži a polopravdy na zakrytie inej trestnej činnosti.

Člen dozornej rady Esin Group Vlastimil Majerčák v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že spor medzi spoločnosťou a Oravcom sa začal práve v súvislosti s Aqua Energy Gyňov. „Pán Oravec v rozhovore so svojím príbuzným hovorí, že tá elektráreň je jeho, ale keď bude treba, tak to zaprie,“ priblížil. Oravec mal podľa neho v tomto prípade poveriť inú osobu, aby podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo hospodárstva, ktorý bol schválený. Následne sa podľa jeho slov mala pripraviť verejná obchodná súťaž na dodávateľa malej vodnej elektrárne tak, aby jej víťazom bola spoločnosť EKO OR vlastnená Oravcom.

„Keď sa mu to celé vymklo spod kontroly a tá pani, ktorá s ním už nechcela ďalej páchať túto činnosť, sa rozhodla, že z toho nejako vystúpi a predá túto elektráreň, vtedy sa akoby úplne nahneval, a to bol celý spúšťač toho celého jeho problému s nami,“ skonštatoval Majerčák s tým, že podobných prípadov s dotáciami mal viac.

Oravec, ktorý prišiel na tlačovú konferenciu spolu s Patrikom Magdoškom, s ktorým založili politickú stranu Máme toho dosť, podotkol, že ide o účelové obranu osôb skupiny Esin. Podľa jeho slov bol tlačený do predaja svojej pôdy. „Tlačili ma takým spôsobom, že ma nútili predať za jedno euro spoločnosť Agro Orav, na čo mám dôkazy, ale, čo je zaujímavejšie, takýmto spôsobom pri Košiciach dokázali kúpiť, v úvodzovkách, niekoľko spoločností s ručením obmedzeným, každej jednej takejto spoločnosti hodnota je rádovo v miliónoch eur a takúto spoločnosť dokázali kúpiť za jedno euro,“ zdôraznil Oravec s tým, že aj vodnú elektráreň v hodnote 6 miliónov eur kúpili za jedno euro.

Člen predstavenstva Esin Group Tomáš Kukučka priblížil, že elektráreň v tom čase nemala výkupnú cenu. „Pretože si rok predtým nesplnila nejaké administratívne povinnosti a tým pádom elektráreň bolo treba zadotovať, bolo treba tam dať finančnú injekciu,“ ozrejmil s tým, že bolo potrebné splácať úver vo výške 4,5 milióna eur. Podľa neho zároveň investovali do elektrárne 300 000 eur.

Zároveň sa podľa Majerčáka pokúsil Oravec predať právne tituly, postúpené nájomné zmluvy na užívanie pôdy, pričom každá piata zmluva bola podľa neho falošná. „A na základe týchto falošných titulov si pán Oravec žiadal eurodotácie,“ podotkol.

Oravec si chcel podľa Kukučku vytvoriť pozíciu, aby Esinu blokoval dotácie. Súčasne podľa jeho slov chcel získať za pôdu, ktorou blokoval dotácie a vstup na polia vlastnené spoločnosťou, „neprimeranú náhradu“. Nátlak na nich mali podľa Kukučku začať robiť „divní ľudia“. Oravec mal podľa Kukučku zájsť až tak ďaleko, že si od príbuzného objednal výbušný systém.

Magdoško vyhlásil, že jediným problémom Oravca je to, že ide o jeho rodinného príslušníka. „Vy idete s tým operovať, že ste implementovali do rozhodnutia súdu meno Oravca, že ‚v záujme Františka Oravca‘. Nikde nie je Oravec ani obvinený, ani nič,“ uviedol.

Kukučka poznamenal, že podali mnoho podnetov a trestných oznámení, má však pocit, že orgány činné v trestnom konaní nekonajú. „Naopak, vidíme, ako rýchlo a expresne konajú v prospech pána Oravca, pritom on sa snaží zo seba robiť tú obeť,“ dodal. Zároveň skonštatoval, že odpredávajú celú agrodivíziu, pretože nemajú „chuť sa s tým zaoberať ďalej“.

Esin Group má s Oravcom dlhodobý spor a jej predstavitelia sú presvedčení, že všetky jeho mediálne a politické aktivity sú iba kamuflážou pre zakrytie jeho skutočných aktivít. Od roku 2015 vedú spor približne o 500 hektárov (ha) polí. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov, ktorý pozostával z firiem Agro-Valaliky a Mold-Trade.