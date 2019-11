Sudca Sklenka, ktorý si údajne písal s Kočnerom, neuspel s odvolaním

Návrh na neho podala predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková. Dôvodom bolo narušenie sudcovskej integrity. Sudca Okresného súdu Bratislava I podľa nej totiž dostal viacero príležitostí, aby vysvetlil podozrenia, ktoré vyplynuli z jeho údajnej komunikácie s Kočnerom, no nevysvetlil ich. Odvolací senát by mohol v dohľadnom čase rozhodovať aj o odvolaní bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

„Disciplinárny návrh bol postavený na nekonaní daného sudcu. Po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ako aj následnej medializácii mal tento sudca primeraný priestor na to, aby sa vyjadril k celej situácii. Dostatočným spôsobom však nevysvetlil pochybnosti ohľadom jeho sudcovskej integrity, čiže splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To aj napriek tomu, že na to mal dostatok času, ako i príležitostí. Tak závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície,“ priblížila opäť dôvody svojho podnetu šéfka súdnej rady Praženková.

Rozsiahle podozrenia v justícii rieši aj polícia, ktorá zriadila špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Hmla. Medzičasom sa niektorí sudcovia vzdali svojho mandátu dobrovoľne, zo súdnictva odišla napríklad Miriam Repáková. Výkon si pozastavil aj v súčasnosti bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Súdna rada okrem podávania disciplinárnych návrhov rieši aj majetkové pomery dotknutých sudcov, kde sa tiež ukázali veľké nezrovnalosti. Výstup z vyšetrovania by mohol byť známy ešte pred koncom kalendárneho roka.