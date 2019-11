Pellegriniho kabinet mimoriadne zasadá k situácii v justícii

Detaily materiálu však v súčasnosti nie sú známe. Gál avizoval napríklad, že by minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu SR v prípade podozrení mohli podať trestné oznámenie na konkrétneho sudcu, čím by sa mu automaticky pozastavil výkon. Definitívne slovo by mala Súdna rada SR.

V súvislosti s prípadom je disciplinárne stíhaná napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská či sudca Vladimír Sklenka. Prípad preveruje aj polícia a tiež Súdna rada SR, ktorá tento týždeň informovala, že podozriví sudcovia si s Marianom Kočnerom vymenili tisíce správ. Ministerstvo spravodlivosti okrem rozhodnutí Moniky Jankovskej preveruje aj sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, ktorá rozhodovala v civilnom procese o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza.

Pod drobnohľadom sú tiež spisy košického sudcu Adriána Pažúra a aj spomínaného Vladimíra Sklenku. Po zverejnení informácií o komunikácii už odstúpil predseda Okresného súdu Bratislava III. David Lindtner či sudkyňa Miriam Repáková.