Od januára 2021 sa má zaviesť dlhodobé ošetrovné pri starostlivosti o chronicky chorého blízkeho

„Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje chronicky chorému blízkemu starostlivosť, a preto počas tohto obdobia nemôže chodiť do zamestnania,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Túto možnosť by podľa rezortu práce a sociálnych vecí mohlo využiť priemerne mesačne 400 ľudí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Dlhodobé ošetrovné má pokryť životné situácie osôb, ktoré sa starajú o chronicky chorého blízkeho po ukončení jeho hospitalizácie (najmenej 5 dní) a tento chronicky chorý pre závažnú poruchu zdravia potrebuje poskytovanie domácej starostlivosti (najmenej 30 dní) na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára. Druhou možnosťou je, že chorý príbuzný má potvrdené nevyliečiteľné ochorenie a bola mu indikovaná paliatívna starostlivosť.

Nárok na ošetrovné po novom vznikne aj tým nemocensky poisteným, ktorí poskytujú ošetrenie blízkej osobe v priamom rade alebo súrodencovi. V súčasnosti pritom Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné, ak nemocensky poistená osoba celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela, resp. manželky. „Odhaduje sa, že uvedená právna úprava bude predstavovať zvýšenie priemerného mesačného počtu vyplatených dávok ošetrovné o cca 700 dávok.,“ tvrdí rezort práce.

Treťou pozitívnou zmenou je predĺženie obdobia poskytovania tzv. krátkodobého ošetrovného, a to z 10 na 14 dní. Ministerstvo práce očakáva, v rokoch 2021 až 2022 bude ošetrovné dostávať priemerne mesačne 14 tisíc až 15 tisíc osôb a prevažná väčšina z nich využije predĺženie podporného obdobia zo súčasných 10 dní na 14 dní. Všetky zmeny pri vyplácaní ošetrovného by mali v roku 2021 zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o približne 11,8 milióna eur a v roku 2022 o približne 13,8 milióna eur.

Zmeny v poskytovaní ošetrovného sú aj súčasťou návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti z rezortu zdravotníctva. O tom, či sa táto novela dostane do druhého čítania, mali poslanci pôvodne hlasovať už na októbrovej schôdzi. Toto hlasovanie však parlament posunul na novembrovú schôdzu. Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok informoval o tom, že nová koncepcia poskytovania ošetrovného sa vyčlení do samostatného legislatívneho návrhu a parlament bude o tomto návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. O samotnom návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti má zákonodárny zbor hlasovať v utorok o 17:00.