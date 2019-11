Lajčák otvoril nové veľvyslanectvo SR v Baku

„Otázka vymenovania veľvyslanca je, predpokladám, otázka najbližších mesiacov,“ povedal a dodal, že úrad je v súčasnosti vedený na úrovni chargé d'affaires.

Lajčák podľa svojich slov očakáva, že otvorením veľvyslanectva sa vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom dostanú na „vyššiu úroveň“. Slovenská prítomnosť v Azerbajdžane je podľa neho aj príležitosťou pre slovenských podnikateľov a firmy.

Minister v tejto súvislosti spomenul „priestor na spoluprácu“ medzi SR a Azerbajdžanom v oblasti budovania infraštruktúry, farmaceutického priemyslu, poľnohospodárstva a informačných technológií.

„Takisto by sme radi využili našu prítomnosť, aby sme viac azerbajdžanských návštevníkov dotiahli do našich kúpeľov a vôbec na Slovensko za účelom turistiky,“ povedal a dodal, že obe krajiny by mohli spolupracovať aj pri výmene študentov.

Súčasťou Lajčákovho pobytu v Baku sú aj politické rokovania. S prezidentom Ilhamom Alijevom sa venovali aj otázke vzťahov medzi Azerbajdžanom a Arménskom v súvislosti s konfliktom v Náhornom Karabachu.

„Ocenil som, že v uplynulých dňoch došlo k takému kroku na budovanie dôvery, a to bola výmena novinárov, to znamená novinárske návštevy z Azerbajdžanu do Arménska, Náhorného Karabachu a naopak,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Pozitívna publicita, ktorú novinárske návštevy priniesli, by podľa jeho slov mala zlepšiť atmosféru. „Tá by mohla pomôcť k tomu, aby sa znížilo napätie na línii kontaktu a aby sa aj ten politický proces posunul dopredu,“ povedal.

Najbližším krokom v tejto otázke bude stretnutie ministrov zahraničných vecí na budúci týždeň v Bratislave na okraji zasadnutia Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej Slovenská republika počas tohto roka predsedá.

„Každé z tých stretnutí dáva šancu posunúť veci dopredu, aj keď, samozrejme, ten konflikt je mimoriadne zložitý a citlivý,“ povedal Lajčák.

„Bol by som rád, keby jedným z výsledkov nášho predsedníctva v OBSE bol aj nejaký posun pri riešení tejto citlivej otázky,“ dodal.

Slovensko bude podľa Lajčákových slov v priebehu niekoľkých týždňov otvárať aj veľvyslanectvo v Arménsku a v New Yorku inauguruje nové priestory Generálneho konzulátu SR.

„Konečne budeme mať budovu, na ktorej bude slovenská vlajka, kde sa budú môcť stretávať ľudia, organizovať výstavy a podobne,“ povedal Lajčák v súvislosti s konzulátom v New Yorku.