Heger: Vojenské spravodajstvo nepredložilo dôkazy proti obvinenému Naďovi

Vojenské spravodajstvo na dnešnom zasadnutí výboru určeného na kontrolu jeho činnosti nepredložilo dôkazy proti tieňovému ministrovi obrany hnutia OĽaNO Jaroslavovi Naďovi. Uviedol to po dnešnom zasadnutí predseda výboru Eduard Heger, ktorý je poslancom Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO). Naď čelí obvineniu z ohrozenia utajovanej skutočnosti, pričom polícia v jeho prípade koná na podnet šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara. Ten bol na dnešnom výbore tiež prítomný, pred médiami však ušiel.

„Na dnešnom výbore bolo dôležité zistiť, či nasadenie odpočúvania a následné obvinenie bolo oprávnené,“ povedal Heger. Dodal, že na zasadnutí odzneli argumenty, ale neboli prezentované dôkazy. Naď ktorý tvrdí, že povolenie na jeho odpočúvanie získalo Vojenské spravodajstvo od súdu na základe klamstiev, dnes požadoval konfrontáciu s Balciarom. Ten to však podľa neho odmietol. „Ja som mal naozaj vôľu sa pozrieť do očí pánovi Balciarovi, že ako sa bude tváriť, keď bude o mne klamať,“ uviedol Naď. Zároveň informoval, že so svojím právnym zástupcom podal sťažnosť voči obvineniu. Spravodajská informácia, ktorá je súčasťou spisu v jeho prípade, je totiž podľa neho plná klamstiev a nezmyslov. „Naozaj mi to príde ako eštebácke praktiky v minulom režime,“ vyhlásil.

Podľa Hegera výbor pre krátkosť času dnešnú agendu neukončil, preto bude nasledovať ďalšie zasadnutie, kam opäť pozvú aj Balciara, aj Jaroslava Naďa. „Aby sme sa naozaj mohli baviť vecne,“ povedal. Pokiaľ ide o Balciarove majetky, na ktoré poukazoval aj obvinený Naď, Heger sa podľa vlastných slov chce obrátiť na Národný bezpečnostný úrad, ktorý Balciarovi vydal bezpečnostnú previerku. „Nás bude zaujímať, na základe čoho mu tú previerku dal a dnes zaznelo a je to tak, že previerky si na seba robí Vojenské spravodajstvo samo,“ uviedol Heger. Podľa neho nie je možné povedať, či bola previerka legitímne udelená. „NBÚ to len podpisuje na základe odporúčania Vojenského spravodajstva. Toto je Hlava 22,“ dodal Heger.

Obvinený opozičný politik Jaroslav Naď čelí dvom trestným konaniam. Vyhlásil to minulý týždeň po vypočutí na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) po nahliadnutí do spisu. Prvé konanie proti Naďovi sa týka trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti súvisiacej s kauzou Skripaľ. Druhé zase údajného korumpovania novinára v období, keď bol obvinený riaditeľom mimovládneho Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Obvinený stíhanie voči svojej osobe spája aj s kritikou majetkových pomerov šéfa Vojenského spravodajstva.