Remišová: Koaličné zákony prechádzajú vďaka ĽSNS. Raši tichú podporu tejto strany vylučuje

Bez hlasov kotlebovcov by neprešli v Národnej rade SR ústavné zákony, povedala v diskusnej relácii televízie TA3 V politike podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) odmieta, že by mali "tichú podporu" poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko.

Veronika Remišová (Za ľudí) a Richard Raši (Smer). Autor: Pravda

Ako Raši dodal, spoluprácu s kotlebovcami vylučuje. Pripomenul, že táto strana hlasovala aj za opozičné návrhy, napríklad aj za návrhy Remišovej. Poslankyňa však zdôraznila, že je dôležitejšie, aké zákony nakoniec prejdú, a tie opozičné spravidla neprechádzajú.

V diskusii hovorili aj o približne šesťdesiatich návrhoch zákonov v prvom čítaní, o ktorých v utorok 26. novembra parlament rozhodol, že sa nimi na aktuálnej 53. schôdzi nebude zaoberať. Podľa Rašiho by sa aj tak nestihli prerokovať, keďže išlo o ich prvé čítania. Opoziční poslanci už vyzbierali dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú túto šesťdesiatku návrhov v prvom čítaní prerokovať. „Je to len politické divadlo,“ skonštatoval Raši. Remišová mu vyčítala, že koalícia má dvojaký meter, keďže svoj zákon pretlačila cez skrátené konanie, teda bez riadneho pripomienkovania. Poslankyňa dodala, že nevidí dôvod prečo by poslanci nemohli pracovať aj v januári či vo februári.

V súvislosti s 50-dňovým moratóriom na volebné prieskumy Raši uviedol, že ľudia sa k nim môžu dostať aj cez české weby či stránky. Nato Remišová reagovala, že zákon je tým pádom zbytočný, ak sa dá takto obchádzať a poslanci mohli riešiť väčšie problémy, ktoré má Slovensko.

Poslanci Národnej rady SR v utorok 26. novembra prelomili veto prezidentky a odsúhlasili dlhšie moratórium aj po druhýkrát. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v prípade moratória obráti na Ústavný súd SR. Okrem podania podnetu na preskúmanie ústavnosti novely volebného zákona, ktorý predĺži moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov až na 50 dní, požiada Ústavný súd SR aj o dočasné pozastavenie účinnosti novely.