Neonatológ Krcho: Predčasniatku pomôže aj mlieko od cudzej matky

Predčasne narodené deti by iné ako materské mlieko nemali dostávať. Práve to chráni rizikové deti pred mnohými ochoreniami vrátane nekrotizujúcej enterokolitídy, teda zápalu tráviaceho traktu, najmä čriev. "Môže to byť aj mlieko od náhradnej matky, nemusí byť len vlastná," vysvetlil pre Pravdu neonatológ Peter Krcho z Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Pomôcť by v tom malo najmä budovanie a rozvoj bánk materského mlieka. Mnohé z nich však u nás pre vysoké náklady a nízke zisky zanikli.

Aký je štandardný postup pri prikrmovaní predčasne narodených detí?

Existuje na to odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a európske odporúčané postupy. Organizácie zdôrazňujú, že deti pod 1 500 g by nemali dostávať umelé mlieko, len materské. Môže to byť aj mlieko od náhradnej matky. Na tento účel by mali slúžiť banky materského mlieka, čo je téma, o ktorej hovoríme opakovane.

Banky by v nemocniciach dokázali zabezpečiť, že predčasne narodené deti s nízkou váhou by nemali nikdy dostať umelé mlieko. Pokiaľ ide o postupné zvyšovanie dávok mlieka u novorodenca, experti sa zhodujú, že ak dieťa dostáva materské mlieko od svojej matky alebo pasterizované od cudzej, dá sa objem mlieka zvyšovať pomerne rýchlo. Tým však, že jeho objem budeme rýchlo zvyšovať, sa nezvyšuje riziko vzniku nekrotizujúcej enterokolitídy (NEC).

Musíme ísť však od základu – mali by fungovať banky materského mlieka, a tie vedia zabezpečiť, aby dieťa nedostalo umelé náhrady. Rizikový novorodenec dostáva s materským mliekom aj prirodzenú ochrannú bakteriálnu flóru, ktorá ho chráni pred vznikom nekrotizujúcej enterokolitídy. Najnovší trend je tiež ošetrovať rizikové deti čo najskôr po pôrode spolu s matkou. To znamená, že nemocnice, pokiaľ prijímajú takéto deti, mali by čo najskôr prijať aj matku, aby mali od nej čerstvé mlieko pre dieťa.

Čo sa deje s bábätkom pri nekrotizujúcej enterokolitíde?

Ide o poruchu prekrvenia sliznice väčšinou nižších partií tráviaceho traktu, čiže oblasti tenkého a hrubého črievka dieťaťa, kde dôjde k vzniku zápalového procesu priamo v stene čreva. Vtedy vzniká aj zvýšené riziko prasknutia steny orgánu. Práve materské mlieko má v sebe také substancie, ktoré vedia znížiť riziko tohto zápalu na nulu. Má vysoký preventívny účinok vďaka viacerým enzýmom a laktoferínu a bakteriálnej flóre, ktorú matka odovzdá dieťaťu materským mliekom.

Aké môžu byť dôsledky ochorenia?

Vznikne zápal, keďže chýba prirodzená ochranná bakteriálna flóra od matky, premnožia sa nepriateľské baktérie a črievko môže perforovať, teda prasknúť. Črevný obsah sa vyleje do brušnej dutiny a vznikne problém. Keď už praskne črievko, musí sa operovať.

Aká je u nás prax s bankami materského mlieka?

Dobre funguje banka materského o mlieka v Humennom, v Poprade či v Univerzitnej nemocnici v bratislavskej Petržalke a na Kramároch. WHO vyslovene neodporúča podávať novorodencom pod 1¤500 g žiadne mlieko, ktoré je vyrobené z kravského mlieka. Všetky náhradné formuly sú vyrábané práve z kravského mlieka. Prevencia voči NEC sa práve začína v tom, že budeme rizikovým deťom dávať len a len materské mlieko. My sme smutní z toho, že fungovali u nás banky materského mlieka v nemocniciach, ale zanikli.

Prečo?

Vedenie niektorých nemocníc ustúpilo od podpory rozvoja bánk materského mlieka, pretože museli spĺňať prísnejšie európske kritériá. Udržiavať ich tak bolo finančne náročnejšie, a navyše to nie je ziskový projekt. Takže niektoré nemocnice od toho ustúpili, čo považujem za obrovskú chybu.