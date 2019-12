Pojednávanie v kauze zmenky pokračuje, predvolaní sú svedkovia obhajoby

Na ďalšie pojednávacie dni sú predvolaní manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných. Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek. Predvolaný je aj niekdajší štátny úradník Ivan Beňačka.

Rusko sa môže zúčastniť pojednávania v kauze televíznych zmeniek bez ohrozenia života a zdravia. Podľa právnika Markízy Daniela Lipšica to tvrdí zdravotnícky odbor Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Rusko sa na pondelkové pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) opätovne nedostavil, dôvodom je hospitalizácia, udelil ale súhlas na konanie v neprítomnosti.

Tento súhlas je vynútený a vždy to bude súhlas udelený pod nátlakom a strachom, povedal obžalovaný na margo udelenia súhlasu na konanie v neprítomnosti, ktorý dodatočne udelil. Podmienil ho však tým, že sa nebudú vypočúvať znalci, ktorí skúmali sporné zmenky. Súhlas udelil podľa vlastných slov preto, že sa bojí, že senát vyhovie prokurátorovi Úradu špeciálnej prokurátorovi Jánovi Šantovi, ktorý pre Ruska žiada väzbu. Odmieta, že by svoju diagnózu simuloval.

Pojednávanie v kauze zmeniek v pondelok pokračovalo čítaním listín. Plánovaní znalci vypočutí zatiaľ neboli.

Klinkhammer o zmenkách údajne nevedel

Niekdajší výkonný riaditeľ materskej spoločnosti Markízy CME Frederic Thomas Klinkhammer nemal o sporných zmenkách žiadnu vedomosť. Vyplýva to zo svedeckej výpovede, ktorú pred senátom ŠTS čítal prokurátor Šanta. Obžalovaný Kočner tvrdí, že Klinkhammer vo výpovedi klamal.

Klinkhammer vo svojej svedeckej výpovedi taktiež uviedol, že by musel zmenky nahlásiť v USA vzhľadom na to, že je CME americká spoločnosť, kótovaná na burze v New Yorku. Ich nenahlásenie by mohlo spôsobiť aj vyšetrovanie americkou FBI.

Valková by mala svedčiť v stredu

Vdova po zavraždenom advokátovi Ernestovi Valkovi Oľga Valková by mala svedčiť v stredu (4. 12.). Práve na osobu Ernesta Valka odkazujú viackrát obžalovaní ako na človeka, ktorý riešenie cez sporné zmenky vymyslel. To dlhodobo spochybňuje obžaloba aj s obhajcami Markízy, ktorí poukazujú na to, že obžalovaní opakovane odkazujú na ľudí po smrti.

Počas hlavného pojednávania neboli zatiaľ ani raz obžalovaní Pavol Rusko a Marian Kočner spolu prítomní. Para nevylúčil, že ide o taktiku.

Obžalovaní Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.

