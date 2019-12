Remišová považuje návrh zákona na očistu justície len za marketingový ťah

„Tento návrh považujeme za nepoctivý a marketingový ťah. Namiesto bezzubých návrhov zákonov, vyzývame vedenie prokuratúry, polície a ministerstva vnútra, aby konečne predstavili výsledky,“ povedala na utorkovej tlačovej konferencii Remišová, ktorá je predstaviteľkou strany Za ľudí.

Prípad Špirka a Trnku

Poslankyňa pripomenula dva prípady, v ktorých u dvoch rôznych prokurátorov postupovala prokuratúra podľa nej odlišne. Prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý vyšetroval aj prípad, kde figuroval exminister vnútra Robert Kaliňák, bol obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Nakoniec to dopadlo tak, že všetky obvinenia boli zrušené a Špirka oslobodila aj disciplinárna komisia,“ uviedla Remišová.

Druhý prípad sa týkal prokurátora Dobroslava Trnku. Ten podľa Remišovej slov umožnil pochybné prepustenie Jozefa Majského z väzby, či umožnil nezákonným rozhodnutím prevod zablokovanej bytovky Glance House v Bernolákove na firmy blízke Marianovi K. Podľa Remišovej vyviazol bez obvinenia. Aj keď má Trnka pozastavený výkon funkcie, neexistuje žiadne obvinenie voči nemu, zatiaľ čo pri Špirkovi to bola expresná akcia, myslí si poslankyňa.

Kolíková: Návrhy umožnia kauzy zamietnuť pod koberec

Podľa predstaviteľky strany Za ľudí Márie Kolíkovej ide o návrhy, ktoré umožnia, aby sa kauzy zamietli pod koberec. Je podľa nej dôležité, aby bola voči osobe vyvodená zodpovednosť. Podľa návrhu môže mať prokurátor či sudca pozastavený výkon funkcie, ale po roku, bez vyvodenia zodpovednosti, môže pokračovať vo funkcii ďalej, upozorňuje Kolíková. Vládna novela zákona o sudcoch a prísediacich predpokladá, že ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť funkciu.

Dočasné zastavenie funkcie by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR. Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie rady bude verejné.

Pri prokurátoroch by mal o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.