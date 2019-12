Vláda opäť stiahla zákon o stratifikácii, reforma nemocníc sa odsúva

Hlasovanie o návrhu sa v parlamente sa opakovane odsúvalo, v stredu mali poslanci hlasovať o tom, či reformu posunú do druhého čítania.

Ešte predtým poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala vládu, aby reformu nemocníc, takzvanú stratifikáciu, z hlasovania v parlamente nesťahovala.

„Vyzerá to, že ministerka (Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) dôležitosť tohto opatrenia chápe. Čo jej môžeme vyčítať, je to, že dala tento zákon do parlamentu až teraz,“ skonštatovala Cigániková s tým, že ju pôvodne podporoval aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Cigániková hovorí, že zmena v systéme nemocníc je potrebná. Poukázala na to, že na Slovensku je najhustejšia sieť nemocníc, pričom nie všetky sú dostatočne špecializované na všetky úkony a je ťažké ich aj personálne obsadiť. Zdôraznila, že stratifikácia má tiež zlepšiť dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Poslankyňa vidí v druhom čítaní pri novele priestor na prípadné zmeny a doladenie nedostatkov. Myslí si, že novela by mohla byť ešte pred voľbami prerokovaná v druhom čítaní, pretože je podľa nej možné, že v januári schôdza ešte bude aj pre prípadné vetované zákony.

O novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá reformu zahŕňa, mali poslanci v parlamente hlasovať v prvom čítaní už na októbrovej schôdzi. Na žiadosť ministerky však novelu tesne pred hlasovaním stiahli pre nedostatočnú podporu v pléne. Hlasovanie rovnako presunuli aj v utorok (3. 12.) počas aktuálnej schôdze na žiadosť premiéra a poslaneckých klubov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.