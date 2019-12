Čo písala Pravda: Prekvapenie na oboch stranách

Na stretnutí vedúcich predstaviteľov členských štátov Varšavskej zmluvy v Moskve odsúdili vstup spojeneckých vojsk do ČSSR v roku 1968.

Na demonštráciách v Prahe, v Bratislave a ďalších mestách predstavitelia OF a VPN kritizovali zloženie novej federálnej vlády a žiadali, aby do nej boli vymenované neskompromitované osobnosti.

Federálne ministerstvo financií prijalo opatrenie, na základe ktorého výjazd čs. občanov do nesocialistických krajín už nie podmienený devízovým krytím.

Prekvapenie na oboch stranách

Po tom, čo v noci z 3. na 4. decembra bol pre občanov cestujúcich do Rakúska zavedený bezvízový styk, boli sme zvedaví na situáciu na hraničnom priechode v Bratislave-Petržalke. Colný inšpektor Marián Novák nám povedal, že čs. strana sa pripravila na veľký nával turistov aj posilnením zmien. Od polnoci 7. hodiny ráno prešlo do Rakúska „iba“ 700 áut. Do 14. hodiny zaregistrovali 2 413 prechodov. Ľudia išli k susedom väčšinou na jednodňový výlet, v skutočnosti na pár hodín.

„Už to, že môžeme voľne cestovať, kedy chceme a tiež sa vrátiť, kedy chceme, je fantastický pocit,“ zdôverili sa nám manželia Zelenayovci, ktorí sa s dcérkou a starým otcom vracali z Hainburgu. „Nekúpili sme nič, iba sme sa poprechádzali, je tam drahota. Vychutnali sme však slobodu.“ Manželia Ivaškovci sa vracali z dlhšieho pobytu. Pán Jozef už deväť rokov spieva v štátnom divadle v Badene pri Viedni. Manželka Anna bola za ním za ten čas len dvakrát. „Teraz sa teším, že budeme častejšie spolu, veď deväť rokov sme boli prakticky odlúčení. Víkendy a sviatky boli najhoršie…“ Pri skupine šiestich študentov zo Stavebnej fakulty SVŠT sme sa pristavili, ako hľadia do výkladu. Kúpili si plyšových Ružových panterov po 22 šilingov… „Sme rozčarovaní,“ hovoria, „je tu všetko drahé. Hlavné je však to, že sme konečne už nie iba z televízie, ale na vlastné oči videli Západ…“Rakúski colníci tiež boli služobne posilnení. Nielen fyzicky, ale aj propagačne. Mladá colníčka každému čs. turistovi ponúkala farebný prospekt na ôsmich stranách v slovenčine s najrozličnejšími radami o ubytovaní vo Viedni, o zmenárňach, telefonovaní, o cestovnom v električkách. Napríklad jednorazový lístok vo Viedni stojí 20 šilingov, pričom rakúske banky vymieňajú naše koruny za šilingy v pomere 5:1. Jeden lístok teda príde na 100 Kčs.

„Naozaj sme čakali oveľa viac ľudí. Možno prídu koncom týždňa,“ povedal nám vedúci rakúskej colnice Walter Drescher. Na otázku, či s našimi turistami majú nejaké problémy, odvetil: „Nie, vaši ľudia sú disciplinovaní. Také problémy, ako napríklad s poľskými turistami, nemáme…“ Prešli sme sa po hainburskej ulici, na parkoviskách stáli autá z Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trenčína… Ľudia obdivovali výklady najmä v obchodoch so spotrebnou elektronikou. Časť z nich sa vracala domov s rádiomagneto­fónmi, mikrovlnnými rúrami… Celkom normálne!