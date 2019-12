Od januára sa v dôchodkovom veku zohľadní aj počet vychovaných detí

Zmeny v legislatíve prinesú od januára budúceho roka pre dôchodcov novinky. Jednou z nich bude zmena určovania dôchodkového veku. Doteraz platný vek odchodu do penzie podľa tzv. dôchodkového automatu nahradí tabuľka, v ktorej bude zohľadnený aj počet vychovaných detí. Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Strop sa bude znižovať vzhľadom na vychované deti pri ženách, ale vo výnimočných prípadoch i pri mužoch.

Od 1. júla 2019 nadobudol účinnosť ústavný zákon, ktorý garantuje, že penzijný vek je najviac 64 rokov, tzv. dôchodkový strop. V určovaní penzijného veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu išlo o rastúcu priemernú strednú dĺžku života. Ako vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave uviedli predstavitelia Sociálnej poisťovne, na základe ústavného zákona bola prijatá novela o sociálnom poistení, ktorá určila penzijný vek všetkým poistencom. Toto nastavenie bude platiť od 1. januára 2020.

V praxi to znamená, že od 1. januára zákon v tabuľke konkrétne určuje dôchodkový vek podľa dátumu narodenia poistencov. Pri ženách sa do úvahy bude brať aj počet vychovaných detí. Ak vychovali jedno dieťa, je dôchodkový strop stanovený na 63 rokov a šesť mesiacov. Pri dvoch deťoch rovných 63 rokov a pri vychovaní troch a viacerých detí to bude 62 rokov a šesť mesiacov.

Výchova dieťaťa sa môže vzťahovať aj na mužov v takom prípade, ak ju nie je možné zohľadniť žene. Pôjde o situácie, keď žena zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, či ak muž vychovával deti po smrti matky. Zohľadniť výchovu dieťaťa mužovi prichádza do úvahy aj v prípade, ak bolo mužovi zverené deťa rozhodnutím súdu po rozvode manželstva.

Určovanie dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, napríklad baníci, hutníci a podobne.

Sociálna poisťovna pripravuje aj kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, ktorá bude prístupná na jej webovej stránke. Vďaka nej každý poistenec ľahko zistí presný dátum svojho veku odchodu do penzie.