Sudca Sklenka sa pre Kočnerovu Threemu vzdal funkcie

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu. Oznámil to listom prezidentke Zuzane Čaputovej. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Podľa predsedníčky osobitnej komisie Súdnej rady Eleny Berthotyovej si vymenil Sklenka s obvineným z vraždy Jána Kuciaka Marianom Kočnerom vyše 9 000 správ. Mal od neho brať aj peniaze a iné plnenia. Funkcia sudcu mu zanikne 31. decembra.

V správach z Threemy, ktoré Berthotyovej poskytol vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, mal Sklenka vynášať Kočnerovi insiderské informácie nielen z OS Bratislava I, ale aj z Najvyššieho súdu (NS) SR a Krajského súdu Bratislava.

Sklenka mal podľa Berthotyovej od Kočnera prijať finančnú hotovosť, mobilný telefón iPhone a fakturovať na meno svojej manželky služby, ktoré sa nikdy nestali.

Sklenkovi bola pozastavená funkcia sudcu disciplinárnym senátom, ktorého rozhodnutie potvrdil odvolací senát koncom novembra.

Prezidentke zároveň prišiel aj list zo Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán s kópiou vyhlásenia Štefana Harabina, ktorý vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Štefanovi Harabinovi ako lídrovi kandidátky za stranu Vlasť zanikne funkcia sudcu tiež 31. decembra. Parlament nedávno prijal novelu zákona, ktorá počíta s tým, že ak sudca kandiduje za poslanca Národnej rady SR alebo do Európskeho parlamentu, príde o funkciu.