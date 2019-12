Krajský riaditeľ hasičov: To, čo sa stalo v Prešove, som už dávno nevidel

Ako sa postupuje v mimoriadnej situácii, aká nastala aktuálne v Prešove? Čo riešia hasiči ako prvé?

Odstavenie energií, to znamená, aby nebol zasiahnutý priestor pod prúdom a musia zamedziť prísunu plynu, pretože to by spôsobilo ohrozenie ďalších ľudí. Hasiči pri 99 percentách používajú na hasenie vodu a voda sa s elektrinou nemá rada. Takže odstavia sa energie a hneď následný krok je vyhľadávanie osôb a záchrana ľudských životov. Prieskum miesta udalosti sa robí súčasne s hasením.

Krajský riaditeľ hasičov z Trenčína Igor Šenitko. Autor: Archív Igora Šenitka

V tejto konkrétnej situácii pri výbuchu v Prešove viete z fotografií alebo dostupných informácií povedať, čo sa tam mohlo stať?

Je to tragédia. Plyn sa tam neskutočne akumuloval. Pritom sa do plynu pridáva zložka práve preto, aby ho človek mohol zaregistrovať čuchom. Čo sa stalo, zistia odborníci, ale také devastačné poškodenia budovy som už dávno nevidel.

Mohol niekto z obyvateľov pustiť plyn?

Iste, možné to je. Šťastím je, že sa to stalo v čase, keď ešte neboli deti zo školy doma a ľudia sa nevrátili z práce. Neviem si predstaviť počet obetí, keby sa to stalo o štvrtej popoludní alebo večer. Možno aj preto sa mohol plyn tak veľmi naakumulovať, nikto nebol doma, a teda plyn nezacítil. Keď som si prezeral fotografie, stalo sa to na jednom z vrchných poschodí, nižšie plyn cítiť preto nemuseli.

Má hasič čas pri takomto zásahu rozmýšľať nad tým, že ohrozuje aj sám seba, že má doma dieťa, manželku?

Každý jeden príslušník Hasičského a záchranného zboru sa stáva príslušníkom vtedy, keď podpíše prísahu. V prísahe sa okrem iného píše: s nasadením vlastného života. To znamená, že hasič ide do toho rizika s vedomím, že tam môže ohroziť aj sám seba. To je ale taký adrenalín, mozog je tak tou situáciou zamestnaný, že nemáte čas nad týmto premýšľať. Tá sebareflexia je vtedy tak trošku v úzadí. Sám som sa nad tým niekoľkokrát zamýšľal. Vôbec nemáte čas myslieť na seba, na čokoľvek iné.

A dôjde vám to potom, keď už je po všetkom?

Potom už áno. Bol som napríklad zasahovať po výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch, keď zahynulo osem ľudí, a tiež sa ma potom pýtali dokonca aj kolegovia, že sme šli do rizika, že tam vybuchneme. Ja sa ale pýtam: Kto by tam okrem nás išiel? Veď my sme tam museli ísť, kto tam pôjde ak nie my? Niekto nám povie, že ohrozujeme životy, ale my sme tam na to. A my na rozdiel od iných zamestnaní skladáme prísahu, že tam pôjdeme aj s nasadením vlastného života. Tam sa ráta s tým, že ide o život aj nám.