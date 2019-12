Nové závažné okolnosti v kauze Kiskových pozemkov

Po dvoch rokoch vyšetrovania škandálu s pozemkami vo Veľkom Slavkove, v ktorom figuruje aj exprezident Andrej Kiska (Za ľudí), nastal v kauze zásadný posun. Národná kriminálna agentúra (NAKA) podľa zistení Pravdy znaleckým dokazovaním podrobne overila okolnosti celého skutku a kauza tak ide do finále.

Obvinený stále nebol nikto, objavili sa totiž ďalšie závažného okolnosti. Prokurátora Jána Škovránka, ktorý v prípade vykonával viaceré úkony, totiž minulý týždeň vo štvrtok našli s nožom zapichnutým v bruchu.

Či incident súvisí s pozemkovou kauzou, nie je jasné. Polícia predbežne cudzie zavinenie pri zranení prokurátora vylúčila a prípad vyšetruje ako ublíženie na zdraví. Prípad napriek tomu vyvoláva viaceré otázniky. Mladý 34-ročný agilný námestník popradskej prokuratúry len dva dni pred bodnutím absolvoval výberové konanie na pozíciu okresného prokurátora. Za incidentom však môže byť aj motív z osobného života prokurátora. Každopadne po incidente nateraz nie je jasné, či sa v prípade pozemkov bude meniť dozorujúci prokurátor a či to ovplyvní ďalšie vyšetrovanie.

Pri pozemkoch vedie vyšetrovateľ NAKA trestné stíhanie vo veci podvodu. V roku 1999 došlo k možnému odcudzeniu pozemkov popradského zubára a ten to zistil až v roku 2015 s tým, že ich vlastní Kiska. Ten mu ich vrátiť odmietol, a tak sa zubár obrátil na súd, ktorý mu v roku 2018 časť pozemkov vrátil. Následne sa na políciu obrátili aj ďalší poškodení vlastníci. „V skutku poškodeného bola časť znaleckého dokazovania ukončená, v prípade ďalších poškodených znalecké skúmanie naďalej prebieha. Dosiaľ vyšetrovateľ NAKA nikoho neobvinil, taktiež sa zaoberá viacerými ďalšími trestnými oznámeniami, ktoré boli v tejto súvislosti podané. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tomto štádiu nie je možné k veci uviesť viac,“ povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Pozemková kauza sa posúva nielen v policajnej, ale aj politickej rovine. Líder Smeru Robert Fico opakovane nazval Kisku daňovým aj pozemkovým podvodníkom. V prípade daní polícia najprv vo februári obvinila konateľa Kiskovej firmy z daňového podvodu v súvislosti s financovaním Kiskovej prezidentskej kampane a aktuálne vo veci obvinila aj Kisku. Ten za tým vidí aktivitu Fica.

Smer zároveň vyčíta polícii dvojaký meter. Po obvinení Fica, ktorý súhlasil s hanlivými výrokmi exposlanca Mazureka na adresu Rómov, Smer upozorňuje aj na ďalšie údajné prešľapy politických oponentov. Poslanec Erik Tomáš (Smer) upozornil, že Fico je obvinený, ale „Truban môže propagovať drogy a Kiska môže prevádzať pozemok len za šesť dní“. Tomáš narážal na fakt, že pozemok popradského zubára mesiac po možnom odcudzení v priebehu ďalších šiestich dní previedli na možného bieleho koňa a ten ho vzápätí s minimálnym ziskom postúpil na Kisku.

Kiska tvrdí, že konal v dobrej viere

Kiska opakovane tvrdí, že sa ku kúpe pozemku dostal náhodou, keď sa zaujímal na základe inzerátu o inú parcelu v lokalite. Na otázku, kedy inzerát vyšiel, Kiska Pravde v minulosti neodpovedal. Až tento týždeň Kiska v relácii TV Pravda Ide o pravdu prišiel s kópiou inzerátu firmy Stavrea na predaj pozemkov, a to z 27. marca 1999. Lenže sporný pozemok bol popradskému zubárovi odcudzený pochybným vydržaním na základe notárskej zápisnice až 3. júna 1999. Stalo sa tak teda dva mesiace po tom, ako sa Kiska začal zaujímať o pozemky vo Veľkom Slavkove.

Kiska na súde povedal, že na základe inzerátu sa spoznal so sprostredkovateľom zo spoločnosti Stavrea, ktorý mu ponúkol aj pozemok na druhej strane cesty. Denník Pravda preto oslovil Kisku, či sa tak stalo ešte v čase, keď pozemok patril zubárovi a nebol ešte vydržaný firmou Agras. Pozemok od Stavrea totiž Kiska získal na základe kúpnej zmluvy 26. mája 1999. Stalo sa tak teda ešte týždeň predtým, ako Agras vydržal zubárov pozemok, ktorý následne získal Kiska. Kiska na danú otázku neodpovedal a namiesto toho obvinil denník Pravda, že opakovane klamal o tom, že inzercia, na základe ktorej Andrej Kiska kúpil pozemok, zverejnená nebola.

Denník Pravda však netvrdil, že inzercia nebola zverejnená. Pravda sa zaujímala o to, kedy inzerát vyšiel, čo môže byť dôležitá skutočnosť v celom prípade. Po preverení archívov novín v bratislavskej mestskej knižnici však Pravda konštatovala, že „inzerát sa zatiaľ nenašiel“. Kiskom zverejnená stránka novín ukazuje, že inzerát vyšiel vo východoslovenskej verzii jedného z denníkov.

VIDEO: Kiska tento týždeň v relácii TV Pravda Ide o pravdu tvrdil, že denník Pravda klamal. Ako dôkaz priniesol inzerát o predaji pozemkov. To, že by Kiska klamal, Pravda netvrdila. Inzerát dokazuje, že parcely boli odcudzené dva mesiace po tom, ako sa Kiska o pozemky začal zaujímať. Debata ku Kiskovým pozemkom začína v relácii od 16. minúty.

Na základe inzerátu sa Kiska mal spoznať so spomínaným sprostredkovateľom. Sporný pozemok následne Kiska kúpil od jeho známeho, ktorý ho vlastnil len dva dni. Kiska povedal, že mu to neprišlo podozrivé a opakoval, že konal v dobrej viere a je tiež jednou z poškodených strán. Advokátka popradského zubára na súde s Kiskom namietala, že Kiska bol podnikateľ a z toho titulu mohol vedieť rozlíšiť podozrivú transakciu od bežnej a upozornila tiež na to, že Kiska kupoval sporný pozemok bez toho, aby bol ku kúpnej zmluve doložený list vlastníctva.

Kiska rešpektoval verdikt súdu, ktorý časť pozemku vrátil zubárovi, a povedal, že si bude vymáhať škodu od človeka, ktorý mu pozemok predal. Ide o osobu, ktorá figuruje aj v ďalších pozemkových kauzách pod Tatrami, pričom pozemky na neho vždy previedli len na krátky čas. Špekuluje sa tom, že môže ísť o bieleho koňa. Keď pozemok zmení vlastníkov viackrát, jeho vrátenie pôvodnému vlastníkovi býva zložitejšie. Na otázku či si Kiska už vymohol škodu, exprezident neodpovedal. Sprostredkovateľ a aj možný biely kôň po roku 1999 pracovali pre Kisku.

Pozemok v katastri Veľkého Slavkova (ten od cesty vľavo), ktorý mohol byť predmetom podvodu, má rozlohu 1,2 hektára. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Podsvetie v pozadí

Kiska v júli 1999 po kúpe vydržaného pozemku popradského zubára firmou Agras kúpil nielen danú parcelu s rozlohou 12-tisíc m2. Agras vydržal v júni 1999 aj ďalšiu parcelu s rozlohou 2-tisíc m2 a tú v júli 1999 získal priamo Kiska. Po tom, čo na to poukázal denník Pravda, Kiska priznal, že vo Veľkom Slavkove kúpil v roku 1999 kúpil spolu až desať pozemkov s rozlohou 18-tisíc m2.

V roku 1999 bol Kiska v Poprade už úspešným podnikateľom, ktorý zakladal nebankovky. Osoba, ktorá mu pozemok sprostredkovala, mala v tom čase blízko k bývalému členovi popradského podsvetia. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní. Spomínaný sprostredkovateľ sa poznal aj s ďalším mužom z podsvetia dnes už nebohým Ondrejom Žembom, ktorý mal v danej lokalite tiež svoje pozemky.

Sporné pozemky Kiska kúpil v roku 1999 za vyše 54-tisíc korún, čo je teraz v prepočte asi 1¤800 eur. Keď popradský zubár v roku 2015 zistil, že pozemky mu vzali, obrátil sa na políciu a tá podanie uzavrela ako priestupok, a to na základe sporného znaleckého posudku. Popradská polícia totiž dala pozemok ohodnotiť znalcovi z odboru poľnohospodárstva a ten vypočítal hodnotu pozemku v prepočte na 119,84 eura.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nariadil konanie obnoviť a vec sa následne vyšetrovala ako podvod. Sporný pozemok leží v lukratívnej lokalite pri hoteli a rodinných domoch. Podobné pozemky majú teraz výrazne vyššiu hodnotu a po zmene na stavebnú parcelu sa hodnota pozemku 12-tisíc m2 môže vyšplhať až na milión eur.