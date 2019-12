Obstarávanie obrnených transportérov 4x4 za takmer 800 miliónov eur dostalo stopku

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal kontrolu ešte na začiatku júla, k rozhodnutiu dospel až na konci novembra. „Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že 9. decembra sa začalo odvolacie konanie proti rozhodnutiu úradu z 28. novembra, vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy pri zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet „Nákup VTV 4×4“. Predmetným rozhodnutím úrad nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Ako doplnila, voči ich rozhodnutiu bolo podané odvolanie. „O danej veci preto rozhodne kolektívny orgán – Rada úradu.“

„Ministerstvo obrany rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie rešpektuje, avšak nesúhlasí s ním, a preto v zákonom stanovenej lehote podalo odvolanie,“ reagovala na rozhodnutie úradu hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Čo presne im ÚVO vytklo, povedať nechcela. „Presné zdôvodnenia nesúhlasu ministerstva sú súčasťou odvolania,“ dodala.

„Nikto ma nepresvedčí, že toto je férová súťaž a že tá „správna“ firma už dávno nepracuje na spracovaní ponuky,“ vyčítal v júni vtedy čerstvo spustenému obstarávaniu Jaroslav Naď, odborník hnutia OĽaNO na bezpečnosť.

Rozhodnutie úradu dnes Naď vníma ako potvrdenie svojích podozrení. „Oceňujem rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o nariadení zrušenia postupu zákazky. ÚVO tým zrušil tento tender, ktorý je z nášho pohľadu od začiatku netransparentný, neférový a šitý na mieru pre jediný typ vozidla,“ uviedol Naď.

Ministerstvo od leta tieto výhrady odmietalo a samo na ÚVO podalo podnet na preskúmanie svojho medzinárodného tendra. „V záujme maximálnej transparentnosti je minister obrany v prípade, že sa potvrdia neoprávnené útoky smerujúce k podozreniu, že podmienky účasti spĺňa iba jediný uchádzač, pripravený celú súťaž zrušiť,“ avizovala vtedy Capáková.

Aj keď ministerstvo má na tieto transportéry vyhradených takmer 800 miliónov eur, tender bol v júni vyhlásený len na základné platformy vozidiel v polovičnej hodnote. „Pôjde o nákup 424 vozidiel za maximálnu sumu 321 miliónov eur bez DPH. Samotný medzinárodný tender – užšia súťaž sa týka iba základnej platformy vozidla 4×4, preto rozdiel v cene,“ vysvetľovala v lete Capáková. Čo bude s vyzbrojením, ako ho budú obstarávať a koľko bude stáť, vtedy nespresnila.

Obstaranie viacúčelových taktických vozidiel 4×4 vyplýva z Dlhodobého plánu rozvoja obrany do roku 2030. Celkovo plánoval rezort obrany obstarať do 404 kusov tohto typu vozidiel v maximálnej sume 782,7 miliónov eur s DPH. Všetky vozidlá mali mať vojaci k dispozícii postupne do roku 2029. Podporiť nimi chcel najmä šesť mechanizovaných práporov, prápor spravodajstva a sledovania ISTAR, či prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO).

Z celkového počtu 404 transportérov plánovalo ministerstvo nakúpiť 327 viacúčelových taktických vozidiel (VTV) s balsitickou ochranou levelu 2 a 77 bojových obrnených vozidiel (BOV) s balistickou ochranou levelu 3. Oba typy vozidiel tiež budú spĺňať protimínovú ochranu levelu 2a/2b. Ich prepravná kapacita bude od 4 do 6 osôb. V základnej výzbroji bude disponovať guľometom .50 Browning alebo 7,62 × 51 mm lafetovanými v mechanickej alebo diaľkovo ovládanej zbraňovej stanici, automatický granátomet alebo štyri odpaľovacie zariadenia protitankových riadených striel.