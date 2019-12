Galko žiada Sakovej hlavu, hasiči mu oponujú

Zásahom hasičov počas piatkového tragédie v Prešove sa zaoberal aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.

Na utorkovom rokovaní výboru otázku nastolil nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Chcel, aby sa výbor, na ktorom sa zúčastnila aj ministerka Saková, zaoberal stavom požiarnej ochrany výškových budov a ich bezpečnosťou.

V piatok 6. decembra vybuchol plyn na najvyšších podlažiach dvanásťposchodového domu v Prešove na Mukačevskej ulici 7. Následne v dome vypukol obrovský požiar. Pri tragédií zomrelo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná.

Galko najmä ministerke vyčíta, že vo výbave hasičov nie sú nafukovacie vankúše a v podstate sa pýtal, prečo nebol pri hasení použitý vrtuľník.

Veliteľ zásahu Peter Bartoš však v utorok na tlačovej besede vysvetlil, že zábery policajného dronu ukázali, že na dome bola otvorená strešná konštrukcia. „Keby prišiel vrtuľník, požiar by exponenciálne narastal. Boli tam poodtŕhané plechy, kúsky betónovej konštrukcie, každá výšková technika by pri prílete vrtuľníka musela byť stiahnutá, pretože by bola ohrozená. Nedajbože by sa mohlo niečo stať aj tým, čo tam zasahovali,“ povedal Bartoš.

Hasiči nafukovanie vaky vo výbave nemajú, priznal krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliaš. V rozhovore pre Pravdu však vysvetlil, že pri zásahu v Prešove by boli zbytočné. „Pri úlomkoch, plechoch, niekoľkotonových kusoch betónu by boli veľmi rýchlo poškodené. Podstatne lepšou alternatívou bol pre nás záchranársky rukáv. Ide o šmýkaciu trubicu, ktorá spája hasičskú plošinu vo vzduchu a zem. Počas zásahu sa záchranársky rukáv poškodil, z horiacej bytovky sme však vďaka nemu dostali 25 ľudí,“ skonštatoval Goliaš.

Na margo prešovskej tragédie Goliaš dodal, že išlo o extrémny prípad, ktorý nastal prvýkrát v histórii Slovenska. Hasiči zachránili 39 ľudí.

Galko vo svojom statuse na sociálnej sieti žiada hlavu ministerky Sakovej. „Ministerka Saková by mala prijať politickú zodpovednosť a mala by zo svojej funkcie odstúpiť,“ píše poslanec na sociálnej sieti.