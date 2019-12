Lubyová: SAV by mala byť apolitická, politické aktivity by nemali byť argumentmi

Slovenská akadémia vied (SAV) by zo zákona mala byť apolitickou inštitúciou, preto by nemala politické aktivity používať ako argumenty v pracovnoprávnom vzťahu. V reakcii na výzvu akadémie voči poslancovi parlamentu Ľubošovi Blahovi (Smer) to povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS). Doplnila, že nezhody treba riešiť v rámci etickej komisie či etického kódexu.