Žitný: Je načase tím Gorila rozpustiť, nová šéfka má v rukách čierneho Petra

Po Lukášovi Kyselicovi a Marekovi Gajdošovi prevezme vedenie tímu Gorila žena. Polícia síce jej meno neuvádza, podľa medializovaných informácií však ide o vyšetrovateľku Martinu Babacsovú. Počet členov jej tímu sa dokonca zvýši. Bezpečnostný analytik Milan Žitný považuje doterajšie výsledky vyšetrovania za neuspokojivé. „Funkcia šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila je už dnes taký čierny Peter. Prvý šéf tímu to vzdal, druhý tiež a zostalo jej to ako čierny Peter. Neverme na zázraky, neporadí si s tým,“ myslí si.

Ako hodnotíte doterajšiu prácu a výsledky tímu Gorila?

Tím Gorila na začiatku vznikol kvôli vyšetreniu rozsiahlej korupcie, ku ktorej malo dochádzať počas vlády Mikuláša Dzurindu v súvislosti aj s predajom veľkých energetických a plynárenských podnikov, alebo aj ďalšie potenciálne korupčné aktivity týkajúce sa ministra hospodárstva. Nič z toho sa však za tých desať rokov nepreukázalo. Ak som dobre informovaný, v celej tej záležitosti sú trestne stíhaní akurát nejakí dvaja účtovníci. To je trochu slabý výsledok na toľké roky a očakávania, že v sieti mali uviaznuť tie najväčšie politické ryby. Neuviazli.

Prečo? Nedokázal tím Gorila zhromaždiť dostatok dôkazov?

Tento tím počas celej svojej činnosti určite nazbieral množstvo poznatkov. Môžeme ale hovoriť len o poznatkoch operatívneho charakteru, ktoré môžeme vnímať len v kategórii JPP, teda jedna pani povedala. Aj keď môžu byť pravdivé, nie sú podložiteľné dôkazmi. Mne sa zhruba pred dvomi rokmi vtedajší šéf tímu Lukáš Kyselica sťažoval, že sa im nedarí a vravel, že pri kontrole nejakých privatizačných projektov v archíve Fondu národného majetku zistili, že v protokoloch chýbajú desiatky strán. Takže z toho nie je možné nič podstatné vyčítať a nejako s tým trestnoprávne naložiť.

Považujete to za zametanie stôp?

Nemyslím si, že chýbajúce strany v protokoloch mali za cieľ zahmliť stopy. Ak človek nepozná viac faktov, ťažko sa k tomu vyjadruje, alebo dáva nejaký definitívny a jasný záver.

Tím svoj cieľ nenaplnil, mal by teda ďalej pokračovať?

V trestnoprávnom konaní sa pracuje len s faktami, rukolapnými dôkazmi, výpoveďami a listinnými dôkazmi, informačno-technickými prostriedkami a podobne. A tieto nie sú. Informačno-technické prostriedky nie sú, listinné dôkazy, ako som počul, sú pomerne zničené, svedecké výpovede prakticky žiadne a čas, keď sa mohla táto korupcia diať, je vzdialený už takmer 15 rokov. Méta, ktorá bola na začiatku, sa už rozplynula. Povedal by som preto, že je najvyšší čas tento tím rozpustiť. Zrejme sa čaká až na obdobie po voľbách.

Tím od jeho vzniku v januári 2012 viedol Marek Gajdoš a od decembra 2016 Lukáš Kyselica. Obaja odišli na vlastnú žiadosť do civilu. Dostala nová šéfka tímu túto pozíciu za trest?

Funkcia šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila je už dnes taký čierny Peter. Prvý šéf tímu to vzdal, druhý tiež a zostalo jej to ako čierny Peter. Ako si s tým má poradiť, ak si s tým za desať rokov neporadili dvaja? Neverme na zázraky, neporadí si ani ona. Ten tím už existuje iba nejakou zotrvačnosťou a zo strachu, že keď ho niekto rozpustí, sám si do rúk vezme toho čierneho Petra a znesie sa na neho všetka kritika. Aj keď už všetci, aj nezainteresovaní, musia vedieť, že to stojí na mŕtvom bode a nikdy sa to odtiaľ nepohne.

Kauza Gorila

Spis SIS známy ako Gorila sa objavil v decembri 2011. Vzniknúť mal ešte v roku 2006 a obsahoval prepisy odpočúvaní z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave. V spise sa píše o rozsiahlej korupcii pri privatizácii za druhej Dzurindovej vlády a prepojení politikov a vysokých predstaviteľov štátnej správy na finančnú skupinu Penta. Po zverejnení na internete spôsobili informácie obsiahnuté v spise Gorila veľké pouličné protesty. Vlani v októbri vykonala polícia v rámci vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej u trestne stíhaného Mariana Kočnera domové prehliadky, pri ktorých sa našli aj údajné nahrávky odpočúvaní v dĺžke 39 hodín.