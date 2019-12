Demisia ministerky Kalavskej bola doručená do kancelárie prezidentky

Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu na začiatku týždňa. Najväčší problém mala Andrea Kalavská podľa jej slov s Robertom Ficom. Informovala o tom v stredu po rokovaní vlády s tým, že demisiu sa rozhodla podať najmä pre neho. Šéfka rezortu podľa jej slov neľutuje, že do politiky išla, je to podľa nej výborná skúsenosť.

Jej prioritným cieľom na ďalšie obdobie je byť lekárkou. „Nikdy nehovor nikdy, ale viac ma to ťahá do medicíny,“ konštatovala. So stranou Smer-SD však už pravdepodobne podľa jej slov do politiky nepôjde.