Kurilovská podala trestné oznámenie za komentár popierajúci holokaust

Komentár sa týkal Kurilovskej textu o príčinách a tragických dôsledkoch holokaustu i nebezpečenstva, ktoré plynie z ignorovania a popierania tohto mementa v histórii. „K môjmu statusu bol pripojený komentár, že celý holokaust je nezmysel a takých ľudí ako ja by mali umlčať. Komentár sa končil slovami ‚Na stráž‘,“ informovala Kurilovská. „Autora nepoznám, on sám sa označil za fašistu,“ dodala.

Podľa jej presvedčenia tento skutok naplnil podstatu popierania a schvaľovania holokaustu a preto by mal byť kvalifikovaný ako trestný čin. „Už aj preto, že prednášam trestné právo, som sa rozhodla nenechať to len tak,“ uviedla Kurilovská, presvedčená, že politici by mali ukázať spoločnosti aktívnejší postoj boja proti extrémizmu a nenávistným prejavom, ktorých v diskusiách a spoločnosti pribúda.

Kurilovská sa dištancovala aj od výrokov Blahu

Kurilovská sa v stredu dištancovala od všetkých výrokov poslanca Ľuboša Blahu (Smer). Zároveň potvrdila, že Blaha je na akadémii odborným asistentom. Dodala, že sa na pozíciu dostal riadnym výberovým konaním, ktoré musí absolvovať každý pedagóg. Blaha figuruje na kandidátke Smeru na 11. mieste a Kurilovská kandiduje do parlamentu na kandidátke strany Dobrá voľba z druhého miesta.

Blaha je známy ako aktívny používateľ sociálnych sietí. V statusoch často útočí na politických oponentov. V posledných výrokoch útočil Blaha na prokurátora Tomáša Honza, pričom sa podľa kritikov dopustil viacerých klamstiev. Honz dozoruje prípad predsedu Smeru Roberta Fica, ktorého Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila pre jeho obhajovanie výrokov odsúdeného bývalého poslanca strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milana Mazureka. Vyjadrenia Blahu už v utorok skritizovala Slovenská akadémia vied (SAV) ktorej zamestnancom poslanec je.