Blahu nemôžu z akadémií vyhodiť

Príčinou sú Blahove statusy na sociálnych sieťach. Poslanec je zamestnancom Ústavu politických vied SAV, začalo sa tiež konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV. Akademici vysvetlili, že nie je možné ukončiť s Blahom pracovný pomer, ako poslanec parlamentu má totiž zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna. Poslanec však pôsobí aj v Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

VIDEO: Kurilovská Blahove statusy vníma veľmi negatívne. Uvažuje o tom, že sa vzdá postu rektorky na akadémii?

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) sa vyslovila, že angažovanie sa politikov v akademickom prostredí je otázka, „s ktorou sa celé politické spektrum bude musieť v budúcnosti vysporiadať“. Mierila tým na rektorku policajnej akadémie Luciu Kurilovskú, ktorá dvojkou na kandidátke Dobrej voľby.

„Necítim absolútne žiaden konflikt záujmov a nevidím ho tam. Nie som jediná rektorka, ktorá kandiduje v parlamentných voľbách. V minulosti boli rektori dokonca priamo v parlamente. Neprenášam určité myšlienky na akademickú pôdu, naopak, striktne to oddeľujem,“ povedala pre Pravdu Kurilovská. Dodala, že sa ku všetkému stavia výsostne odborne a v žiadnom prípade neuvažuje nad tým, že by sa vzdala funkcie v akadémii, pretože je to pre ňu srdcová záležitosť.

Kurilovská ďalej potvrdila, že Blaha učí na policajnej akadémii profesijnú etiku, filozofiu a etiku. Miesto odborného asistenta získal na základe výberového konania. Dodala, že jeho zmluva je na dobu určitú, skončiť sa má v januári 2021. Aktuálne vyučuje aktívne, má svoje semináre i prednášky.

„Jeho statusy vnímam veľmi negatívne a nepozerám sa na to nepoliticky. Stotožňujem sa so stanoviskom SAV a možno by som menej váhala, keby som nebola v politike. Stanovisko som vydala ako rektorka, nie ako politička,“ uviedla Kurilovská. Blaha „nenaplnil žiadne znaky obzvlášť porušenia pracovnej disciplíny, keďže nie je ani odsúdený za trestný čin“, spresnila Kurilovská.

Blaha na dištancovanie sa oboch inštitúcií reagoval na sociálnej sieti ešte v stredu. Predsedníctvo SAV podľa neho vstúpilo do politického zápasu, „čo nesmie ostať bez následkov“.