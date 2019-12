Obvinený Fico zacielil na prokurátora

Fico sa doteraz k svojmu obvineniu vyjadril len strohým statusom na sociálnej sieti. Včera po prvý raz otvorene prehovoril o tom, čo si o celom trestnom stíhaní myslí. Skonštatoval, že obvinenie ho uráža, prokurátora Honza nazval „slniečkarom“, ktorý nerozhoduje podľa dôkazov, ale podľa toho, čo si prečíta v niektorých médiách.

„Sú tam prokurátori, ktorí vykrikujú: Fica treba zatvoriť, je jedno za čo, treba ho zatvoriť. A toto je presne ten príklad, kedy si myslím, že mi to aj pomohlo k tomu môjmu krvnému tlaku. Je to jedno nezmyselné obvinenie,“ vyhlásil Fico. Zároveň oznámil, že ešte v ten deň, ako mu bolo obvinenie vznesené, proti nemu podal sťažnosť.

Ešte nebol vypovedať

Prokurátor Honz je podľa neho zaujatý. „Ak idem niekoho obviniť alebo dám pokyn na obvinenie – lebo on dal pokyn na obvinenie – tak by som mohol trochu skúmať aj prostredie, v ktorom ten človek funguje, aké sú jeho názory, a nie technicky to urobiť preto, lebo to chcel urobiť,“ mieni Fico.

„Samozrejme, že je zaujatý. My to dokážeme na súde, ak to príde až na súd, že je zaujatý,“ podčiarkol predseda Smeru. Odkedy je obvinený, vypovedať nebol. „V tejto veci som už vypovedal niekoľkokrát v minulosti, keď ma predvolala vyšetrovateľka," spresnil pre Pravdu.

Vysvetlil, prečo chce namietať zaujatosť prokurátora. „Ak sa pozrieme na jeho vzťahy a na to, s kým sa stretáva, kam cestuje, je evidentné, že má veľmi blízko k bratislavskej kaviarni a je to taký slniečkar. Nehovoriac o iných veciach. Každý má právo na svoj politický názor, ale bol by som nerád, keby on svoje politické názory prenášal do rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní," povedal Fico.

Honz na jeho slová nereagoval. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nepovažuje za potrebné komentovať vyjadrenia prezentované politikmi či médiami vo veciach, v ktorých stále prebieha trestné konanie a vec nie je právoplatne skončená,“ uviedla hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Podľa jej slov zatiaľ neevidujú sťažnosť obvineného voči uzneseniu o vznesení obvinenia vyšetrovateľom.

Kaliňák: Je mi cťou

Fica bude v tejto veci zastupovať bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. „On je advokát, má na to všetky predpoklady a dokonca sme spolu už prešli uznesenie o vznesení obvinenia a podali sme sťažnosť. Dúfam preto, že ak mu to vyjde, bude mať čas a chuť, bude to Robert Kaliňák. Je to mimoriadne šikovný právnik,“ skonštatoval Fico.

Aj Kaliňák pre Pravdu potvrdil, že Ficov prípad prevezme. „Je mi cťou, navyše v takom prípade, kde sú porušované úplne základné práva, ktoré nám garantuje ústava,“ uviedol Kaliňák. Podľa jeho názoru bol zo strany prokurátora vykonaný absolútne neprípustný výklad Trestného zákona. Ďalšie plánované kroky Kaliňák zatiaľ nekonkretizoval, najskôr chce počkať na rozhodnutie o sťažnosti.

Vyšetrovateľ NAKA začiatkom decembra obvinil Fica z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Obvinenie sa týka videa, ktoré Fico zverejnil na sociálnej sieti v septembri tohto roka.

Zastal sa v ňom právoplatne odsúdeného extrémistu Milana Mazureka (ĽS NS). Ten dostal pokutu 10-tisíc eur za rasistické vyjadrenia na adresu rómskej menšiny, ktoré predniesol v roku 2016 v žilinskom rádiu Frontinus. Prišiel aj o poslanecký mandát. Fico rozsudok komentoval slovami, že Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. NAKA sa expremiérovým videom začala zaoberať ešte v septembri, trestné stíhanie však najskôr odmietla. Prokurátor Honz následne nariadil, aby sa vyšetrovateľka vecou ďalej zaoberala.

Fico sa po obvinení obhajoval aj tým, že on aj celá strana Smer obhajujú odkaz SNP a bojujú proti fašizmu a extrémizmu. Pripomenul, že z jeho iniciatívy bol presadený 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Na konštatovaní, že časť Rómov zneužíva sociálny systém, problém nevidí. Pripustil, že rovnako sa správa aj časť majority. „Ja s tým nemám problém. Keby niekto povedal, že nielen časť Rómov, ale aj časť ostatných ľudí zneužíva sociálny systém, tak odpoviem, že je to v poriadku. Čo je na tom kriminálne, keď poviem, že časť Rómov zneužíva sociálny systém? Cítite v tom nejaký trestný čin? Ja nie, to je celé,“ uzavrel Fico.

Hranica je veľmi tenká

Oľga Pietruchová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorá je aj členkou Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, prirovnáva hranicu medzi slobodou prejavu a hanobením etnika k rozdielu, aký je medzi slobodou prejavu a ohováraním.

„Rozdiel medzi nimi je obdobný. Hanobenie alebo podnecovanie nenávisti sa týka skupiny osôb, ktoré spravidla spája rasa, etnikum, náboženstvo, národnosť alebo pohlavie. Tá hranica je v konkrétnych prípadoch na posúdenie, ale táto hranica musí existovať, pretože už len z právneho princípu sa sloboda jedného končí tam, kde sa začíta sloboda druhého. Ide o ochranu ľudskej dôstojnosti osôb z hanobenej skupiny. Tiež je to ochrana pred diskrimináciou či podnecovaním k nej. Tieto dve práva na seba, samozrejme, narážajú, ale vždy je to na posúdení konkrétneho prípadu, s akým zámerom bolo nejaké vyhlásenie robené,“ vysvetľuje Pietruchová.

Politici, ktorým slobodu prejavu zákon garantuje osobitne, by sa mali v tomto ohľade správať, naopak, zodpovednejšie. „Politici sú tí, ktorých verejnosť počúva. Vytvárajú názorovú mienku a o to citlivejšie by sme mali vnímať ich výroky a o to viac by si mali byť vedomí, čo tým pôsobia. Ak sa verejne vyjadrí neznámy človek, nemá to taký dopad, ako keď to povie známy politik. Znevýhodnené skupiny majú už tak sťažené postavenie v spoločnosti a netreba im ešte uberať aj na dôstojnosti a prispievať k ich väčšej diskriminácii,“ zdôraznila Pietruchová.

Šéf Smeru sa v relácii Ide o pravdu vyjadril aj k svojmu zdravotnému stavu, pre ktorý sa uplynulú sobotu nemohol zúčastniť slávnostného snemu Smeru. Skončil totiž v nemocnici. „Nemám čo skrývať, môj krvný tlak skáče ako čertík z krabičky, raz hore, raz dole,“ povedal s tým, že presne toto sa stalo aj v sobotu, asi polhodinu pred rokovaním snemu. Na odporúčanie lekárov preto odišiel do nemocnice. „Som kardiak, tlak skáče hore-dole, taká bola situácia,“ doplnil. Pozrite si celú reláciu na tv.pravda.sk.