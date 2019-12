Prieskum agentúry Polis: Smer vedie, Most-Híd sa vracia do hry

Podľa najčerstvejšieho prieskumu verejnej mienky by sa do parlamentu dostalo 11 politických strán aj hnutí. Prináša však aj ďalšie prekvapenia.

Aj dnešný prieskum agentúry Polis pre televíziu JOJ posúva Smer do úlohy favorita parlamentných volieb. Volilo by ho 18,1 percenta respondentov, čo by znamenalo zisk 29 mandátov. Smer v porovnaní s novembrovými výsledkami prieskumu rovnakej agentúry klesol o takmer dve percentá, vtedy by mu hlas dalo 20,2 percent.

Druhé miesto patrí Kotlebovcov s 12,2 percenta, čo by znamenalo 20 mandátov. Kotlebovci oproti novembrovým výsledkom narástli o vyše percenta, pred mesiacom by získali 11,1 percenta hlasov.

Za ľudí by mali tiež vyše desať percent, presne 10,1 percenta a 16 kresiel. Kiskovci v porovnaní s novembrovými výsledkami klesli, vtedy im prieskum nameral 11,2 percenta. Skokanom prieskumu je OĽaNO s 9,8 percenta. V parlamente by im patrilo 16 mandátov. Doteraz sa Matovičovci v prieskumoch pohybovali okolo 7 percent.

Koalícia PS/Spolu po prvý raz klesla pod desaťpercentnú hranicu, podľa tohto prieskumu by ju volilo 9,5 percenta, čo je 15 poslancov. Koalíciu, ktorá má ambíciu byť lídrom opozície, by pred mesiacom volilo 11,1 percenta. SNS oproti novembru poskočila – vtedy mala 6,1, teraz 7 percent. V jej klube by sedelo 11 poslancov.

Mimoparlamentná KDH si udržala minulomesačný výsledok a 6,1 percenta. To znamená desať kresiel v parlamente. Sme rodina sa stabilne drží nad parlamentnou hranicou, hlas by jej dalo 5,5 percenta voličov. Takže kollárovci by mali 9 poslancov. Oproti novembru si táto strana mierne polepšila, vtedy mala o tri desatiny percenta menej.

Ďalším prekvapením prieskumu je Maďarská komunitná spolupatričnosť, ktoré spája SMK, Maďarské fórum a Spolupatričnosť. Podľa prieskumu Polisu by získali 5,2 percenta a teda 8 kresiel. Rovnaký počet hlasov i kresiel by získal aj Most-Híd, ktorý už dlhodobo nedosahoval päťpercentnú hranicu. V novembrovom prieskume to bolo 4,1 percenta. A do tretice rovnaký výsledok patrí aj SaS, pred mesiacom jej výsledok bol o desatinu percenta menší.

Pod hranicou troch percent ostala Druckerova Dobrá voľba s 2,4 percentami, Harabinova Vlasť dosiahla 2,2 percentá. Ostatné strany by získali menej ako jedno percento.

Do telefonického prieskumu od 7. do 11. decembra sa zapojilo 1 131 respondentov z celého Slovenska. Z prieskumu vyplýva, že tretina respondentov nie je rozhodnutá, komu by vo voličskej miestnosti dala hlas.